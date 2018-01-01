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Жителів села під Луцьком кличуть на зустріч з тими, хто хоче очолити громаду

Жителів села під Луцьком кличуть на зустріч з тими, хто хоче очолити громаду
У неділю, 16 грудня, жителі Гіркополонківської об’єднаної територіальної громади мають можливість поспілкуватися з кандидатами на посаду сільського голови.

Про це повідомила голова Гіркополонківської сільської виборчої комісія Жанна Зінченко.

Зустріч з кандидатами на посаду голови Гіркополонківської об’єднаної територіальної громади відбудеться о 16.00 год. в приміщенні будинку культури села Гірка Полонка.

Зокрема, селяни мають можливість зустрітися з Вадимом Веремчуком, Ніною Симонович та Миколою Собуцьким.

Нагадаємо, на посаду сільського голови претендують три вищезгадані кандидати. Ніна Симонович – чинний сільський голова. Позапартійна.
Микола Собуцький – депутат Луцької міської рада. Політична партія «Об’єднання «Самопоміч». Третій кандидат - Вадим Веремчук. Наразі є депутатом Луцької районної ради, членом фракції ВО «Свобода».

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Теги: вибори, ОТГ, Гірка Полонка
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