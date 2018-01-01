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Що на Волині найбільше подорожчало в листопаді

Що на Волині найбільше подорожчало в листопаді
На споживчому ринку Волинської області у листопаді ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищились на 1,1%.

Найбільше подорожчали овочі (на 12,0%). Зросли ціни на молоко, сало, сири, сметану, хліб, макаронні вироби, масло, яловичину та телятину, рибу та продукти з риби на 8,8–1,4%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби зросли в ціні на 1,1%, у т.ч. алкогольні напої – на 1,3%, тютюнові вироби – на 1,0%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 6,5% відбулося за рахунок підвищення тарифів на природний газ на 22,9%, опалення – на 1,3%, гарячу воду – на 0,9%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 2,0% зумовлено подорожчанням проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 10,5%. Разом з тим на 1,7% подешевшали паливо та мастила.

У сфері зв'язку ціни зросли на 1,6%, що пов’язано з підвищенням абонентної плати за користування місцевим телефонним зв'язком на 8,2%, мережею інтернет – на 3,1%, мобільним зв'язком.

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Теги: ціни, цифри, статистика, їжа
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