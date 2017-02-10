Нововолинськ у полоні зими: як комунальники чистять дороги. ФОТО





За прогнозами синоптиків сніг буде йти цілий день 17 грудня та періодично в наступні дні тижня, - пише



У місцях, де не ступала людська нога чи транспорт, снігові замети сягають близько 30-ти сантиметрів, а можливо і більше.



Виробниче управління комунального господарства з початком снігопаду перейшло в посилений режим роботи. Було залучено кілька одиниць спецтехніки для очищення доріг. Та як розповів керівник ВУКГ Артем Жигалюк, через безперервні снігопади не встигають повністю прибирати сніг.



“Цієї ночі до 7-ї ранку їздив грейдер. Водій відпрацював 12 годин і пішов відпочивати, ввечері знову приступить до роботи. Минулої ночі також грейдер розчищав дороги. Окрім того залучені інші одиниці техніки. Цілу ніч чистимо, а сніг знову падає”, – говорить Жигалюк.



Грейдер, два трактори МТЗ зі щітками, два піскопосипачі, трактор Т 150, трактор для очищення тротуарів – техніка, яку залучили для чищення доріг та тротуарів.



“Водії та механіки працювали і в неділю і ночами, адже застарілі автомобілі постійно ламаються і потрібно оперативно ремонтувати, проводити зварювальні роботи“, – зазначив директор ВУКГ.



Декілька фото засніженого Нововолинська.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську в суботу, 15-го грудня, почався снігопад. Сніг мете майже безперервно і у понеділок, 17-го грудня, у деяких місцях покрив становить близько 30-ти сантиметрів.За прогнозами синоптиків сніг буде йти цілий день 17 грудня та періодично в наступні дні тижня, - пише Буг У місцях, де не ступала людська нога чи транспорт, снігові замети сягають близько 30-ти сантиметрів, а можливо і більше.Виробниче управління комунального господарства з початком снігопаду перейшло в посилений режим роботи. Було залучено кілька одиниць спецтехніки для очищення доріг. Та як розповів керівник ВУКГ, через безперервні снігопади не встигають повністю прибирати сніг.“Цієї ночі до 7-ї ранку їздив грейдер. Водій відпрацював 12 годин і пішов відпочивати, ввечері знову приступить до роботи. Минулої ночі також грейдер розчищав дороги. Окрім того залучені інші одиниці техніки. Цілу ніч чистимо, а сніг знову падає”, – говорить Жигалюк.Грейдер, два трактори МТЗ зі щітками, два піскопосипачі, трактор Т 150, трактор для очищення тротуарів – техніка, яку залучили для чищення доріг та тротуарів.“Водії та механіки працювали і в неділю і ночами, адже застарілі автомобілі постійно ламаються і потрібно оперативно ремонтувати, проводити зварювальні роботи“, – зазначив директор ВУКГ.Декілька фото засніженого Нововолинська.

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