У Ковелі безробітні допомагатимуть розчищати вулиці від снігу





Фінансування здійснюватимуть за рахунок коштів місцевого бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування, - пише



Безробітні виконуватимуть роботи з ліквідації снігових заметів на території міста, зупинках громадського транспорту, їх залучатимуть і до інших робіт з благоустрою.



Зокрема, у переліку є підсобні роботи з впорядкування придорожніх смуг та утримання доріг, допомога на будівництві або ремонтах об’єктів соціальної сфери.



Займатимуться вони й заготівлею альтернативних видів палива для одиноких, малозабезпечених, пристарілих громадян, сімей призваних, поранених та загиблих бійців АТО.



Крім того, безробітні можуть бути залучені й до інформування населення про порядок отримання житлових субсидій, надання послуг із супроводу, догляду, обслуговування, соціально-медичного патронажу одиноких літніх громадян та людей з інвалідністю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадян, які перебувають на обліку в Ковельському міськрайонному центрі зайнятості, залучатимуть до ліквідації снігових заметів.Фінансування здійснюватимуть за рахунок коштів місцевого бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування, - пише КовельPost Безробітні виконуватимуть роботи з ліквідації снігових заметів на території міста, зупинках громадського транспорту, їх залучатимуть і до інших робіт з благоустрою.Зокрема, у переліку є підсобні роботи з впорядкування придорожніх смуг та утримання доріг, допомога на будівництві або ремонтах об’єктів соціальної сфери.Займатимуться вони й заготівлею альтернативних видів палива для одиноких, малозабезпечених, пристарілих громадян, сімей призваних, поранених та загиблих бійців АТО.Крім того, безробітні можуть бути залучені й до інформування населення про порядок отримання житлових субсидій, надання послуг із супроводу, догляду, обслуговування, соціально-медичного патронажу одиноких літніх громадян та людей з інвалідністю.

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