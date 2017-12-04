У Ковелі безробітні допомагатимуть розчищати вулиці від снігу
Сьогодні, 16:01
Громадян, які перебувають на обліку в Ковельському міськрайонному центрі зайнятості, залучатимуть до ліквідації снігових заметів.
Фінансування здійснюватимуть за рахунок коштів місцевого бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування, - пише КовельPost.
Безробітні виконуватимуть роботи з ліквідації снігових заметів на території міста, зупинках громадського транспорту, їх залучатимуть і до інших робіт з благоустрою.
Зокрема, у переліку є підсобні роботи з впорядкування придорожніх смуг та утримання доріг, допомога на будівництві або ремонтах об’єктів соціальної сфери.
Займатимуться вони й заготівлею альтернативних видів палива для одиноких, малозабезпечених, пристарілих громадян, сімей призваних, поранених та загиблих бійців АТО.
Крім того, безробітні можуть бути залучені й до інформування населення про порядок отримання житлових субсидій, надання послуг із супроводу, догляду, обслуговування, соціально-медичного патронажу одиноких літніх громадян та людей з інвалідністю.
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Фінансування здійснюватимуть за рахунок коштів місцевого бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування, - пише КовельPost.
Безробітні виконуватимуть роботи з ліквідації снігових заметів на території міста, зупинках громадського транспорту, їх залучатимуть і до інших робіт з благоустрою.
Зокрема, у переліку є підсобні роботи з впорядкування придорожніх смуг та утримання доріг, допомога на будівництві або ремонтах об’єктів соціальної сфери.
Займатимуться вони й заготівлею альтернативних видів палива для одиноких, малозабезпечених, пристарілих громадян, сімей призваних, поранених та загиблих бійців АТО.
Крім того, безробітні можуть бути залучені й до інформування населення про порядок отримання житлових субсидій, надання послуг із супроводу, догляду, обслуговування, соціально-медичного патронажу одиноких літніх громадян та людей з інвалідністю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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