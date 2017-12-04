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У Ковелі безробітні допомагатимуть розчищати вулиці від снігу

У Ковелі безробітні допомагатимуть розчищати вулиці від снігу
Громадян, які перебувають на обліку в Ковельському міськрайонному центрі зайнятості, залучатимуть до ліквідації снігових заметів.

Фінансування здійснюватимуть за рахунок коштів місцевого бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування, - пише КовельPost.

Безробітні виконуватимуть роботи з ліквідації снігових заметів на території міста, зупинках громадського транспорту, їх залучатимуть і до інших робіт з благоустрою.

Зокрема, у переліку є підсобні роботи з впорядкування придорожніх смуг та утримання доріг, допомога на будівництві або ремонтах об’єктів соціальної сфери.

Займатимуться вони й заготівлею альтернативних видів палива для одиноких, малозабезпечених, пристарілих громадян, сімей призваних, поранених та загиблих бійців АТО.

Крім того, безробітні можуть бути залучені й до інформування населення про порядок отримання житлових субсидій, надання послуг із супроводу, догляду, обслуговування, соціально-медичного патронажу одиноких літніх громадян та людей з інвалідністю.

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Теги: Ковель, сніг, прибирання
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