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Волинь найбільше товарів експортує до Німеччини

Волинь найбільше товарів експортує до Німеччини
Обсяг експорту товарів Волинської області у січні–жовтні становив 630,4 млн.дол. США, імпорту – 1200,2 млн.дол.

Порівняно із відповідним періодом 2017р. експорт збільшився на 11,7% (на 66,2 млн.дол.), імпорт зріс на 6,4% (на 71,7 млн.дол.), - повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 106 країн світу.

Найбільші обсяги експорту товарів припали на Німеччину (27,0% від загальнообласного експорту), Польщу (21,3%), Нідерланди (13,1%), Білорусь (5,6%), Російську Федерацію (3,0%), Італію (2,8%), Австрію (2,4%).

До країн Європейського Союзу експортовано товарів на 495,2 млн.дол. (78,6% загального обсягу експорту), що на 12,0% більше, ніж у січні–жовтні 2017р.

Основу товарної структури експорту складали машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 42,4%, деревина і вироби з деревини – 19,1%, продукти рослинного походження – 10,2%, меблі – 7,0%, живі тварини; продукти тваринного походження – 5,2%, недорогоцінні метали та вироби з них – 2,5%, текстильні матеріали та вироби – 2,4%.

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Теги: експорт, товари, статистика
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