У волинському сервісному центрі клієнтам з дітьми вручали подарунки. ФОТО





Про це повідомили на сторінці "Сервісні центри МВС у Волинській області".



"Напередодні Дня святого Миколая в Луцькому сервісному центрі МВС вручають подарунки відвідувачам, які приходять з дітьми. Створюємо передсвятковий настрій для клієнтів. Поширюймо добро разом", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напередодні Дня святого Миколая відвідувачам Луцького сервісного центру МВС, які прийшли з дітьми, вручали презенти.Про це повідомили на сторінці "Сервісні центри МВС у Волинській області"."Напередодні Дня святого Миколая в Луцькому сервісному центрі МВС вручають подарунки відвідувачам, які приходять з дітьми. Створюємо передсвятковий настрій для клієнтів. Поширюймо добро разом", - йдеться у повідомленні.

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