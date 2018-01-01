У волинському сервісному центрі клієнтам з дітьми вручали подарунки. ФОТО
Сьогодні, 16:50
Напередодні Дня святого Миколая відвідувачам Луцького сервісного центру МВС, які прийшли з дітьми, вручали презенти.
Про це повідомили на сторінці "Сервісні центри МВС у Волинській області".
"Напередодні Дня святого Миколая в Луцькому сервісному центрі МВС вручають подарунки відвідувачам, які приходять з дітьми. Створюємо передсвятковий настрій для клієнтів. Поширюймо добро разом", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили на сторінці "Сервісні центри МВС у Волинській області".
"Напередодні Дня святого Миколая в Луцькому сервісному центрі МВС вручають подарунки відвідувачам, які приходять з дітьми. Створюємо передсвятковий настрій для клієнтів. Поширюймо добро разом", - йдеться у повідомленні.
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