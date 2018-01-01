У Іваничівському районі відбулась Рада регіонального розвитку





Її очолила голова Іваничівської районної державної адміністрації Лілія Кревська, – повідомили на сайті



Вона привітала усіх присутніх з результатами Об'єднавчого Собору, на якому визначили першого предстоятеля ПЦУ. Ним став митрополит Епіфаній.



Також Лілія Кревська висловила слова подяки Патріарху Варфоломію, Патріарху Філарету та Президенту України Петру Порошенку.



«Сьогодні ми зібрались у цьому залі, щоб обговорити нагальні питання життєдіяльності району, підвести підсумки роботи з 2014 по 2018 роки та окреслити перспективи на 3 роки.



12 листопада 2018 року в Києві відбулося сьоме засідання Ради регіонального розвитку країни, де Президент України Петро Порошенко озвучив головне завдання – сформувати перспективні плани розвитку регіонів та обговорити їх на місцях.



Президент розпочав словами Єврокомісара, який відповідає за розширення Євросоюзу пана Йоганнеса Гана: «Багатьом зрозуміло, що за останні роки Україна зробила більше, аніж за попередні двадцять років».



Наприкінці листопада відбулося засідання Волинської ради регіонального розвитку, де голова облдержадміністрації Олександр Савченко охарактеризував основні показники розвитку і досягнень області за 2015 – 2018 роки та окреслив перспективи розвитку Волині на 2019 – 2021 роки. По всіх районах проходять Ради регіонального розвитку. Сьогодні Рада регіонального розвитку в Іваничівському районі», – зазначила голова Іваничівської РДА.



Упродовж 2014 – 2018 років обсяг місцевих бюджетів району за власною доходною базою збільшився майже у три рази і становить 72,7 млн.грн. Майже у два з половиною рази забезпечили зростання основного ресурсного джерела місцевих бюджетів - податку на доходи фізичних осіб.



Загалом річний обсяг надходжень бюджету району зріс з 2014 по 2018 роки у 2,5 рази з 157,2 до 388,3 млн грн. При цьому, значний ріст відбувся протягом останніх двох років, у першу чергу завдяки збільшенню розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.



Щорічно зростає і обсяг ресурсів, що передаються району з державного бюджету. Усього з 2014 по 2018 рік місцеві бюджети району отримали 930,1 млн грн підтримки у вигляді міжбюджетних трансфертів з державного бюджету: це медична, освітня субвенції, субвенції на соціальний захист, субвенція на соціально-економічний розвиток територій, кошти Державного фонду регіонального розвитку, інфраструктурна субвенція об’єднаним територіальним громадам, кошти Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, субвенція на забезпечення житлом дітей-сиріт, державна фінансова підтримка галузі АПК, будівництва та утримання доріг.



Для реалізації проектів розвитку району протягом 2014-2018 років надійшло фінансової підтримки з державного та обласного бюджету 79,1 млн грн. Варто відмітити, що тільки у 2018 році надійшло 38,5 млн.грн.



Упродовж 2015-2018 років в районі за кошти Державного фонду регіонального розвитку здійснювалась реалізація 3 інвестиційних проектів на загальну суму 7947,2 тис. гривень.



Зокрема:



У 2015 році провели реконструкцію частини приміщення школи І-ІІ ступеня в с.Поромів під дошкільний заклад на 20 місць на суму 512,9 тис.грн.



Протягом 2016-2018 років здійснюється реалізація проекту «Реконструкція школи та дитячого садка в с. Старосілля» на загальну суму 6306,3 тис. грн. Провели ремонтні роботи на суму 4280,7 тис.грн.



У 2017 - 2018 роках проводився капітальний ремонт Іваничівської центральної районної лікарні / блоку А / (термореновація будівлі) на загальну суму 4670,3 тис.грн. Всього на проведення ремонтних робіт спрямували 3153,6 тис.грн коштів Державного фонду регіонального розвитку.



За рахунок коштів субвенції на соціально-економічний розвиток територій впродовж 2015 – 2018 років профінансували 147 проектів на загальну суму 17 345,2 тис. гривень, в т.ч.:



- у 2015 році - 1100,0 тис.грн.;

- у 2016 році - 4727,7 тис.грн.;

- у 2017 році - 6025,0 тис.грн.;

- у 2018 році - 5492,5 тис.грн.



Так, здійснили реконструкцію, капітальний ремонт в 42 загальноосвітніх навчальних закладах, 16 дошкільних навчальних закладах, більш як 30-ти закладах соціально-культурної сфери району, встановили 45 дитячо-спортивних майданчиків, придбано 14 комп’ютерних класів для закладів освіти району.



З 2014 по 2018 рік в районі відремонтували доріг загального користування та комунальної власності на суму 33,4 млн. гривень.



В районі вдалось реалізувати великий проект - провести капітальний ремонт частини дороги (5,2 км) загального користування місцевого значення Іваничі – Бубнів на загальну суму 18,2 млн.грн. (кошти з державного бюджету - 15,2 млн.грн та співфінансування з Іваничівського сільського бюджету – 3,0 млн.грн.). Продовження робіт очікується у 2019 році.



Окрім того, варто зазначити, що в 2017 році в район передано трактор К-701 з Ківерцівської дорожньої дільниці філії "Рожищенський автодор" на постійне користування Іваничівському дорожньому ремонтному пункту філії Володимир-Волинської ДЕД ДП «Волинський облавтодор».



З Державного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2017 році в район надійшло 1 347.725 тис.грн. За ці кошти Павлівською ОТГ придбали сміттєвоз з баками для пластику та загального сміття.



З метою сприяння реформі децентралізації, на цілі формування відповідної інфраструктури об’єднаних територіальних громад, у 2016 році урядом запроваджено надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад.



За кошти інфраструктурної субвенції об'єднаним територіальним громадам у 2017-2018 роках в 4 громадах Іваничівського району реалізували 43 проекти на суму 15 624,6 тис.грн.



Загалом обсяг капітальних видатків місцевих бюджетів району збільшився з 2,6 млн грн у 2014 році до 25,3 млн грн у 2018 році. Одночасно впродовж цих років відбувалося і збільшення поточних витрат бюджету, які зросли з 154,3 млн грн у 2014 році до 368,3 млн грн у 2018 році.



Фінансова підтримка регіону з державного бюджету зростатиме і у 2019 році.



До слова, у Державному бюджеті України на 2019 рік обсяг державної фінансової підтримки на реалізацію інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку становить 30,8 млрд грн (у 2018 році аналогічні видатки заплановані в сумі 25,4 млрд грн).



Субвенція на виплату соціальної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю в період з 2014 по 2018 рік склала 216,4 млн грн.

Субвенція на придбання житла сім’ям загиблих та учасникам АТО/ООС з інвалідністю в період з 2015 по 2018 рік становить 2,9 млн грн.



Так, субвенція на виплату пільг та субсидій загалом з 2014 по 2018 рік склала 285,4 млн грн; (у 2018 році сума менша через те, що на 30% зменшить кількість домогосподарств, які будуть отримувати субсидії)



У 2018 році район вперше отримав субвенцію з державного бюджету для придбання житла дітям-сиротам в сумі 786 тис. грн, за які придбано 2 квартири, в тому числі 1 – на праві приватної власності. Всього протягом 2014-2018 років в районі придбали 6 квартир для 10 осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування на суму 1 794,2 тис грн.



Загалом фонд житла становить: 2 будинки, 6 квартир, в яких проживають 14 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Загальна сума житла - 1987,1 тис грн..



До слова, Волинь – серед лідерів впровадження реформи децентралізації в Україні і посідає 4-те місце (створили вже 41 об’єднану територіальну громаду). Іваничівський район також лідирує у цьому напрямку.



ОТГ на сьогодні мають прямі стосунки з бюджетом і це найосновніше в реформі.



Відтак, в районі утворили 4 об’єднаних територіальних громади, в яких вже відбулися перші місцеві вибори: Литовезька, Поромівська, Павлівська сільські (у грудні 2016 року) та Іваничівська селищна ОТГ (у жовтні 2017 року). Залишаються необ’єднаними 8 сільських рад (23 населених пункти, 27 % населення, 18 % території району).



Як уже зазначалося вище, загалом за два роки (2017-2018) район на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад отримав 15 млн 625 тис. гривень.



Для реалізації проектів розвитку ОТГ у 2018 році надійшло фінансової підтримки з державного та обласного бюджету 31,8 млн грн.



За період 2017-2018 років в усіх бюджетах об’єднаних територіальних громад спостерігається позитивна динаміка. Виконання бюджетів ОТГ за доходами збільшується.



У 2017 році до бюджетів 3 ОТГ надійшло 31 317,3 млн. грн, що становить понад 117 відсотків від запланованих коштів;



- за 11 місяців 2018 року до бюджетів 4 ОТГ надійшло 55 559,1 тис. грн, або понад 106 відсотків.



Забезпечували перевиконання планових показників доходів усіх бюджетів об’єднаних територіальних громад району.



Фінансовий ресурс місцевих бюджетів насамперед спрямовується на утримання установ бюджетної сфери і фінансування місцевих та регіональних програм і заходів.



Сповідуючи принцип, що об’єднані територіальні громади мають бути повноцінними і з точки зору земельних ресурсів, Уряд ініціював земельну децентралізацію.



У 2018 році Литовезька громада, як додатковий ресурс розвитку, вже отримала у комунальну власність землю сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів загальною площею 1475 га. Готуються документи до передачі земель Іваничівській, Павлівській та Поромівській об’єднаним територіальним громадам.



Одержані в результаті децентралізації повноваження та ресурси надали органам місцевого самоврядування більше можливостей для розвитку територій, створення сучасної освітньої, медичної, транспортної, житлово-комунальної інфраструктури.



У 2014-2018 роках на розвиток освіти району спрямували 244,4 млн гривень.



З метою створення належних умов для навчання у закладах загальної середньої освіти в період із 2014 по 2018 рік в районі реконструювали 2 загальноосвітніх заклади, капітально відремонтували 5 навчальних закладів.



Задля вирішення нагальної проблеми забезпечення населення дошкільними навчальними закладами, в районі проводились реконструкція дошкільних навчальних закладів.

У результатів такої роботи було додатково створено 50 місць.



Проблемне питання галузі освіти – малокомплектні школи. В районі 5 малокомплектних шкіл та 36 неповних класи.



Бюджетні видатки на утримання одного учня в таких школах майже у 2 рази більші, ніж у школах з нормативним наповненням класів. В середньому видатки на 1 учня становлять 20 тис.грн, а у малокомплектній школі – приблизно 36 тис. гривень. При цьому у більшості випадків не йдеться про належну якість отриманих знань.



Поряд з тим, проводилась робота по створенню опорних закладів освіти. 2 таких заклади утворили у Павлівській та Поромівській сільських радах.



З метою організації підвезення дітей до місць навчання протягом 2014-2018 років для загальноосвітніх закладів району було придбано 2 шкільних автобуси на загальну суму 3,3 млн.грн



Сьогодні парк шкільних автобусів в районі налічує 11 одиниць.



Ключовий проект реформи освіти України - це Нова українська школа.



Що ж стосується району, то за новими державними стандартами цьогоріч розпочали навчання 394 маленьких іваничівці. Тож для створення нового освітнього середовища виділено державної субвенції для Іваничівського району більше 1,5 млн. грн.



Сьогодні в державні активно впроваджується інклюзивна освіта. Так, нещодавно і в Іваничівському районі розпочав роботу Інклюзивно-ресурсний центр. З державного бюджету виділили кошти на обладнання у сумі 186,0 тис.грн., з районного бюджету на реконструкцію приміщення спрямували кошти близько 300 тис. грн.



Протягом 2014-2018 років вживались заходи для розвитку матеріально-спортивної бази в районі.



На стадіоні «Колос» облаштували майданчик із штучним покриттям, на що спрямували 700 тис. грн. субвенції з обласного бюджету.

За кошти районного бюджету здійснили закупівлю боксерського рингу, провели реконструкцію футбольного та волейбольного полів, встановили огорожу на загальну суму 242,7 тис. грн..



До слова, в рамках реалізації нового державного проекту «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України» у наступному році футбольне поле зі штучним покриттям з’явиться у с. Павлівка Іваничівського району на території закладу освіти.



Реформа медичної галузі включає в себе заходи із формування спроможної мережі первинної медичної допомоги.



У 2018 році провели трансформацію Центру первинної медико-санітарної допомоги у комунальне некомерційне підприємство. Отримали ліцензію на медичну практику. Завершується процедура підписання договору з національною службою здоров’я про фінансування закладів первинної медичної допомоги.

Станом на 18 грудня в районі підписали 18 тисяч 121 декларація

або 57,1 відсотка від кількості населення в районі.



Проект Президента України розвиток сільської медицини



Пріоритет 2018 року – реформування сільської медицини.

У 2018 р. Уряд запланував здійснити конкретні заходи щодо підвищення рівня медицини на сільських територіях.



Передбачили додаткове фінансування сільської медицини, створення ефективної системи мотивації лікарів, впровадження практики телемедицини тощо.



Постановою Кабінету Міністрів України для району виділена цільова субвенція у сумі 8383,0 тис.грн., яка буде спрямована будівництво Павлівської амбулаторії та придбання службового автомобіля. (На даний час виділена земельна ділянка і завершується виготовлення ПКД).



З 2015 року в рамках спільного проекту Світового банку та МОЗ України «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» на Волині реалізовується субпроект «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області.



Загальна сума коштів субпроекту, передбачена для району – 15420,5 тис.грн.



За ці кошти:



- здійснюється реконструкція Риковичівської амбулаторії – на суму 8446,4 тис.грн.;

- планується проведення капітального ремонту Литовезької амбулаторії на суму 6133,2 тис.грн.

- закупили медичного обладнання на суму 441,3 тис.грн.;

- закупили комп’ютерної техніки на суму 399,6 тис.грн.



У квітні 2017 року Уряд розпочав програму "Доступні ліки". Від тепер пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою чи діабетом ІІ типу можуть отримати ліки безоплатно або з незначною доплатою, оскільки саме ці хвороби найбільше впливають на показники смертності населення або суттєво знижують якість життя пацієнта та ефективно лікуються на амбулаторному рівні.



На сьогодні ця програма реалізовується у 7 аптечних закладах району.



Загалом впродовж 2017-2018 років 12 тисяч 512 осіб скористались цим правом і їм здійснено відшкодування вартості лікарських засобів за 20 тисячами 195 рецептами на суму 1 270,9 тис. грн.



Станом на 17 грудня 2018 року отримали лікарські засоби в рамках програми 5329 жителів району



Іваничівщина – аграрний край



У поточному році сільськогосподарськими товаровиробниками усіх категорій виробили валової продукції на 380,2 мільйона гривень.

Виробництвом сільськогосподарської продукції в районі займаються:



- 16 агропідприємств,

- 42 фермерських господарства, а також

- 7665 тисяч особистих селянських господарств.



У 2017 році зареєстрували нове ФГ Голіброди Андрія Анатолійовича.

Останні п’ять років в районі спостерігається тенденція коливання валового збору зернових та зернобобових культур. За період з 2014 по 2018 роки всіма категоріями господарств району зібрали 481,1 тис тонн зернових та зернобобових культур.



Держава спрямовує значну підтримку галузі агропромислового комплексу і сільських територій На підтримку з бюджетів усіх рівнів у 2014 – 2018 роках використано 7 234,7 тис гривень. Частка державного бюджету – найвагоміша.



Це дотації на утримання корів, вирощування молодняка, часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, часткове відшкодування вартості закуплених саджанців.



Протягом останніх років в районі спостерігається позитивна динаміка розвитку садівництва та ягідництва, започатковано виноградарство. Площі під плодовими насадженнями постійно зростають. Цьогоріч, вперше в районі започатковано вирощування горіхоплідних культур, зокрема фундука.



Так, в районі під багаторічними насадженнями знаходиться 576,9 га:

ягідників – 22 га, зерняткових – 371,5 га, кістячкових – 148 га, горіхоплідних – 35,4 га.



Збільшуються також площі під насадженнями овочів, зокрема, помідорів і капусти.



Набуло популярності вирощування саджанців декоративних рослин.

У 2016 році в с.Луковичі на площі 30 га розпочали вирощувати Волинський часник в промислових масштабах. Розпочали будівництво Насіннєвого Заводу Часнику. Це перший на Західній Україні переробно-складський комплекс, який розрахований на збереження 500 т готової продукції.



В рамках проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ» в районі в червні 2015 року створено два сільськогосподарських обслуговуючих кооператива: СОК «Бортнів-Екопродукт» (вирощування овочів у теплиці, баштанних культур, коренеплодів) та СОК «Риковичі Агро Продукт» (виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, виробництво готових кормів для тварин).



В 2016 році на базі ТОВ «Старий Порицьк», яке єдине у Волинській області займається виробництвом органічної сільськогосподарської продукції, відкрито першу в Україні органічну сироварню. В асортименті 11 різновидів сиру, сметана, масло, кефір, молоко та сироватка. В 2018 році запустили лінію по виробництву йогуртів.



Розпочало роботу підприємство «Іван хліб», яке спеціалізується на виробництві хлібобулочних виробів широкого асортименту, зокрема на заквасці живих культур.



Розпочали будівництво зернового елеватора в смт Іваничі. Це сприятиме створенню нових робочих місць.



Завдячуючи останнім новаціям державної фінансової підтримки маємо надію, що кількість господарств і на далі буде збільшуватися.



Міжнародне співробітництво



Завдяки українсько-польським партнерським відносинам у 2017-2018 роках організували відпочинок та оздоровлення дітей6



- 10 дітей – Польща

- 10 дітей – с.Пульмо

- 10 дітей – с.Яблуниця



У рамках співпраці між прикордонними територіями на українсько-польському кордоні у с.Кречів традиційно проходили Європейські Дні Добросусідства «Кордон-835», які у минулому році увійшли в десятку топових подій Волині.



Протягом 2014-2018 років з району спрямували шефської допомоги на матеріально-технічне забезпечення військових частин у сумі 363 тис. гривень. Окрім того, направлили в зону проведення АТО більше 50 тонн продуктів харчування.



Протягом 2014-2018 років:



- мобілізували – 295 іваничівців;

- вступили на військову службу за контрактом – 74 особи;

- взяли участь у бойових діях АТО/ООС – понад 300 краян;



«Реформи, які проводять в Україні - незворотні. А ті перші успіхи, які ми спостерігаємо в умовах проведення децентралізації, доводять, що ми йдемо правильним шляхом.



Україна – це величезний потенціал людської сили. Україна – це величезний потенціал людської віри. Україна – це край єврооптимістів, правильних єврооптимістів, з унікальною вірою в Європу і власне європейське майбутнє.



Тож закликаю докласти спільних конструктивних зусиль для того, аби наше бачення свого майбутнього мало шанс на втілення у життя», –

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Відбулась Рада регіонального розвитку Іваничівського району.Її очолила голова Іваничівської районної державної адміністрації, – повідомили на сайті ІнРДА Вона привітала усіх присутніх з результатами Об'єднавчого Собору,Також Лілія Кревська висловила слова подяки Патріарху Варфоломію, Патріарху Філарету та Президенту України Петру Порошенку.«Сьогодні ми зібрались у цьому залі, щоб обговорити нагальні питання життєдіяльності району, підвести підсумки роботи з 2014 по 2018 роки та окреслити перспективи на 3 роки.12 листопада 2018 року в Києві відбулося сьоме засідання Ради регіонального розвитку країни, де Президент України Петро Порошенко озвучив головне завдання – сформувати перспективні плани розвитку регіонів та обговорити їх на місцях.Президент розпочав словами Єврокомісара, який відповідає за розширення Євросоюзу пана Йоганнеса Гана: «Багатьом зрозуміло, що за останні роки Україна зробила більше, аніж за попередні двадцять років».Наприкінці листопада, де голова облдержадміністрації Олександр Савченко охарактеризувавта окреслив перспективи розвитку Волині на 2019 – 2021 роки. По всіх районах проходять Ради регіонального розвитку. Сьогодні Рада регіонального розвитку в Іваничівському районі», – зазначила голова Іваничівської РДА.Упродовж 2014 – 2018 років обсяг місцевих бюджетів району за власною доходною базою збільшився майже у три рази і становить 72,7 млн.грн. Майже у два з половиною рази забезпечили зростання основного ресурсного джерела місцевих бюджетів - податку на доходи фізичних осіб.Загалом річний обсяг надходжень бюджету району зріс з 2014 по 2018 роки у 2,5 рази з 157,2 до 388,3 млн грн. При цьому, значний ріст відбувся протягом останніх двох років, у першу чергу завдяки збільшенню розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.Щорічно зростає і обсяг ресурсів, що передаються району з державного бюджету. Усього з 2014 по 2018 рік місцеві бюджети району отримали 930,1 млн грн підтримки у вигляді міжбюджетних трансфертів з державного бюджету: це медична, освітня субвенції, субвенції на соціальний захист, субвенція на соціально-економічний розвиток територій, кошти Державного фонду регіонального розвитку, інфраструктурна субвенція об’єднаним територіальним громадам, кошти Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, субвенція на забезпечення житлом дітей-сиріт, державна фінансова підтримка галузі АПК, будівництва та утримання доріг.Для реалізації проектів розвитку району протягом 2014-2018 років надійшло фінансової підтримки з державного та обласного бюджету 79,1 млн грн. Варто відмітити, що тільки у 2018 році надійшло 38,5 млн.грн.Упродовж 2015-2018 років в районі за кошти Державного фонду регіонального розвитку здійснювалась реалізація 3 інвестиційних проектів на загальну суму 7947,2 тис. гривень.Зокрема:У 2015 році провели реконструкцію частини приміщення школи І-ІІ ступеня в с.Поромів під дошкільний заклад на 20 місць на суму 512,9 тис.грн.Протягом 2016-2018 років здійснюється реалізація проекту «Реконструкція школи та дитячого садка в с. Старосілля» на загальну суму 6306,3 тис. грн. Провели ремонтні роботи на суму 4280,7 тис.грн.У 2017 - 2018 роках проводився капітальний ремонт Іваничівської центральної районної лікарні / блоку А / (термореновація будівлі) на загальну суму 4670,3 тис.грн. Всього на проведення ремонтних робіт спрямували 3153,6 тис.грн коштів Державного фонду регіонального розвитку.За рахунок коштів субвенції на соціально-економічний розвиток територій впродовж 2015 – 2018 років профінансували 147 проектів на загальну суму 17 345,2 тис. гривень, в т.ч.:- у 2015 році - 1100,0 тис.грн.;- у 2016 році - 4727,7 тис.грн.;- у 2017 році - 6025,0 тис.грн.;- у 2018 році - 5492,5 тис.грн.Так, здійснили реконструкцію, капітальний ремонт в 42 загальноосвітніх навчальних закладах, 16 дошкільних навчальних закладах, більш як 30-ти закладах соціально-культурної сфери району, встановили 45 дитячо-спортивних майданчиків, придбано 14 комп’ютерних класів для закладів освіти району.З 2014 по 2018 рік в районі відремонтували доріг загального користування та комунальної власності на суму 33,4 млн. гривень.В районі вдалось реалізувати великий проект - провести капітальний ремонт частини дороги (5,2 км) загального користування місцевого значення Іваничі – Бубнів на загальну суму 18,2 млн.грн. (кошти з державного бюджету - 15,2 млн.грн та співфінансування з Іваничівського сільського бюджету – 3,0 млн.грн.). Продовження робіт очікується у 2019 році.Окрім того, варто зазначити, що в 2017 році в район передано трактор К-701 з Ківерцівської дорожньої дільниці філії "Рожищенський автодор" на постійне користування Іваничівському дорожньому ремонтному пункту філії Володимир-Волинської ДЕД ДП «Волинський облавтодор».З Державного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2017 році в район надійшло 1 347.725 тис.грн. За ці кошти Павлівською ОТГ придбали сміттєвоз з баками для пластику та загального сміття.З метою сприяння реформі децентралізації, на цілі формування відповідної інфраструктури об’єднаних територіальних громад, у 2016 році урядом запроваджено надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад.За кошти інфраструктурної субвенції об'єднаним територіальним громадам у 2017-2018 роках в 4 громадах Іваничівського району реалізували 43 проекти на суму 15 624,6 тис.грн.Загалом обсяг капітальних видатків місцевих бюджетів району збільшився з 2,6 млн грн у 2014 році до 25,3 млн грн у 2018 році. Одночасно впродовж цих років відбувалося і збільшення поточних витрат бюджету, які зросли з 154,3 млн грн у 2014 році до 368,3 млн грн у 2018 році.Фінансова підтримка регіону з державного бюджету зростатиме і у 2019 році.До слова, у Державному бюджеті України на 2019 рік обсяг державної фінансової підтримки на реалізацію інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку становить 30,8 млрд грн (у 2018 році аналогічні видатки заплановані в сумі 25,4 млрд грн).Субвенція на виплату соціальної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю в період з 2014 по 2018 рік склала 216,4 млн грн.Субвенція на придбання житла сім’ям загиблих та учасникам АТО/ООС з інвалідністю в період з 2015 по 2018 рік становить 2,9 млн грн.Так, субвенція на виплату пільг та субсидій загалом з 2014 по 2018 рік склала 285,4 млн грн; (у 2018 році сума менша через те, що на 30% зменшить кількість домогосподарств, які будуть отримувати субсидії)У 2018 році район вперше отримав субвенцію з державного бюджету для придбання житла дітям-сиротам в сумі 786 тис. грн, за які придбано 2 квартири, в тому числі 1 – на праві приватної власності. Всього протягом 2014-2018 років в районі придбали 6 квартир для 10 осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування на суму 1 794,2 тис грн.Загалом фонд житла становить: 2 будинки, 6 квартир, в яких проживають 14 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Загальна сума житла - 1987,1 тис грн..До слова, Волинь – серед лідерів впровадження реформи децентралізації в Україні і посідає 4-те місце (створили вже 41 об’єднану територіальну громаду). Іваничівський район також лідирує у цьому напрямку.ОТГ на сьогодні мають прямі стосунки з бюджетом і це найосновніше в реформі.Відтак, в районі утворили 4 об’єднаних територіальних громади, в яких вже відбулися перші місцеві вибори: Литовезька, Поромівська, Павлівська сільські (у грудні 2016 року) та Іваничівська селищна ОТГ (у жовтні 2017 року). Залишаються необ’єднаними 8 сільських рад (23 населених пункти, 27 % населення, 18 % території району).Як уже зазначалося вище, загалом за два роки (2017-2018) район на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад отримав 15 млн 625 тис. гривень.Для реалізації проектів розвитку ОТГ у 2018 році надійшло фінансової підтримки з державного та обласного бюджету 31,8 млн грн.За період 2017-2018 років в усіх бюджетах об’єднаних територіальних громад спостерігається позитивна динаміка. Виконання бюджетів ОТГ за доходами збільшується.У 2017 році до бюджетів 3 ОТГ надійшло 31 317,3 млн. грн, що становить понад 117 відсотків від запланованих коштів;- за 11 місяців 2018 року до бюджетів 4 ОТГ надійшло 55 559,1 тис. грн, або понад 106 відсотків.Забезпечували перевиконання планових показників доходів усіх бюджетів об’єднаних територіальних громад району.Фінансовий ресурс місцевих бюджетів насамперед спрямовується на утримання установ бюджетної сфери і фінансування місцевих та регіональних програм і заходів.Сповідуючи принцип, що об’єднані територіальні громади мають бути повноцінними і з точки зору земельних ресурсів, Уряд ініціював земельну децентралізацію.У 2018 році Литовезька громада, як додатковий ресурс розвитку, вже отримала у комунальну власність землю сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів загальною площею 1475 га. Готуються документи до передачі земель Іваничівській, Павлівській та Поромівській об’єднаним територіальним громадам.Одержані в результаті децентралізації повноваження та ресурси надали органам місцевого самоврядування більше можливостей для розвитку територій, створення сучасної освітньої, медичної, транспортної, житлово-комунальної інфраструктури.У 2014-2018 роках на розвиток освіти району спрямували 244,4 млн гривень.З метою створення належних умов для навчання у закладах загальної середньої освіти в період із 2014 по 2018 рік в районі реконструювали 2 загальноосвітніх заклади, капітально відремонтували 5 навчальних закладів.Задля вирішення нагальної проблеми забезпечення населення дошкільними навчальними закладами, в районі проводились реконструкція дошкільних навчальних закладів.У результатів такої роботи було додатково створено 50 місць.Проблемне питання галузі освіти – малокомплектні школи. В районі 5 малокомплектних шкіл та 36 неповних класи.Бюджетні видатки на утримання одного учня в таких школах майже у 2 рази більші, ніж у школах з нормативним наповненням класів. В середньому видатки на 1 учня становлять 20 тис.грн, а у малокомплектній школі – приблизно 36 тис. гривень. При цьому у більшості випадків не йдеться про належну якість отриманих знань.Поряд з тим, проводилась робота по створенню опорних закладів освіти. 2 таких заклади утворили у Павлівській та Поромівській сільських радах.З метою організації підвезення дітей до місць навчання протягом 2014-2018 років для загальноосвітніх закладів району було придбано 2 шкільних автобуси на загальну суму 3,3 млн.грнСьогодні парк шкільних автобусів в районі налічує 11 одиниць.Ключовий проект реформи освіти України - це Нова українська школа.Що ж стосується району, то за новими державними стандартами цьогоріч розпочали навчання 394 маленьких іваничівці. Тож для створення нового освітнього середовища виділено державної субвенції для Іваничівського району більше 1,5 млн. грн.Сьогодні в державні активно впроваджується інклюзивна освіта. Так, нещодавно і в Іваничівському районі розпочав роботу Інклюзивно-ресурсний центр. З державного бюджету виділили кошти на обладнання у сумі 186,0 тис.грн., з районного бюджету на реконструкцію приміщення спрямували кошти близько 300 тис. грн.Протягом 2014-2018 років вживались заходи для розвитку матеріально-спортивної бази в районі.На стадіоні «Колос» облаштували майданчик із штучним покриттям, на що спрямували 700 тис. грн. субвенції з обласного бюджету.За кошти районного бюджету здійснили закупівлю боксерського рингу, провели реконструкцію футбольного та волейбольного полів, встановили огорожу на загальну суму 242,7 тис. грн..До слова, в рамках реалізації нового державного проекту «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України» у наступному році футбольне поле зі штучним покриттям з’явиться у с. Павлівка Іваничівського району на території закладу освіти.Реформа медичної галузі включає в себе заходи із формування спроможної мережі первинної медичної допомоги.У 2018 році провели трансформацію Центру первинної медико-санітарної допомоги у комунальне некомерційне підприємство. Отримали ліцензію на медичну практику. Завершується процедура підписання договору з національною службою здоров’я про фінансування закладів первинної медичної допомоги.Станом на 18 грудня в районі підписали 18 тисяч 121 деклараціяабо 57,1 відсотка від кількості населення в районі.Проект Президента України розвиток сільської медициниПріоритет 2018 року – реформування сільської медицини.У 2018 р. Уряд запланував здійснити конкретні заходи щодо підвищення рівня медицини на сільських територіях.Передбачили додаткове фінансування сільської медицини, створення ефективної системи мотивації лікарів, впровадження практики телемедицини тощо.Постановою Кабінету Міністрів України для району виділена цільова субвенція у сумі 8383,0 тис.грн., яка буде спрямована будівництво Павлівської амбулаторії та придбання службового автомобіля. (На даний час виділена земельна ділянка і завершується виготовлення ПКД).З 2015 року в рамках спільного проекту Світового банку та МОЗ України «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» на Волині реалізовується субпроект «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області.Загальна сума коштів субпроекту, передбачена для району – 15420,5 тис.грн.За ці кошти:- здійснюється реконструкція Риковичівської амбулаторії – на суму 8446,4 тис.грн.;- планується проведення капітального ремонту Литовезької амбулаторії на суму 6133,2 тис.грн.- закупили медичного обладнання на суму 441,3 тис.грн.;- закупили комп’ютерної техніки на суму 399,6 тис.грн.У квітні 2017 року Уряд розпочав програму "Доступні ліки". Від тепер пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою чи діабетом ІІ типу можуть отримати ліки безоплатно або з незначною доплатою, оскільки саме ці хвороби найбільше впливають на показники смертності населення або суттєво знижують якість життя пацієнта та ефективно лікуються на амбулаторному рівні.На сьогодні ця програма реалізовується у 7 аптечних закладах району.Загалом впродовж 2017-2018 років 12 тисяч 512 осіб скористались цим правом і їм здійснено відшкодування вартості лікарських засобів за 20 тисячами 195 рецептами на суму 1 270,9 тис. грн.Станом на 17 грудня 2018 року отримали лікарські засоби в рамках програми 5329 жителів районуУ поточному році сільськогосподарськими товаровиробниками усіх категорій виробили валової продукції на 380,2 мільйона гривень.Виробництвом сільськогосподарської продукції в районі займаються:- 16 агропідприємств,- 42 фермерських господарства, а також- 7665 тисяч особистих селянських господарств.У 2017 році зареєстрували нове ФГ Голіброди Андрія Анатолійовича.Останні п’ять років в районі спостерігається тенденція коливання валового збору зернових та зернобобових культур. За період з 2014 по 2018 роки всіма категоріями господарств району зібрали 481,1 тис тонн зернових та зернобобових культур.Держава спрямовує значну підтримку галузі агропромислового комплексу і сільських територій На підтримку з бюджетів усіх рівнів у 2014 – 2018 роках використано 7 234,7 тис гривень. Частка державного бюджету – найвагоміша.Це дотації на утримання корів, вирощування молодняка, часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, часткове відшкодування вартості закуплених саджанців.Протягом останніх років в районі спостерігається позитивна динаміка розвитку садівництва та ягідництва, започатковано виноградарство. Площі під плодовими насадженнями постійно зростають. Цьогоріч, вперше в районі започатковано вирощування горіхоплідних культур, зокрема фундука.Так, в районі під багаторічними насадженнями знаходиться 576,9 га:ягідників – 22 га, зерняткових – 371,5 га, кістячкових – 148 га, горіхоплідних – 35,4 га.Збільшуються також площі під насадженнями овочів, зокрема, помідорів і капусти.Набуло популярності вирощування саджанців декоративних рослин.У 2016 році в с.Луковичі на площі 30 га розпочали вирощувати Волинський часник в промислових масштабах. Розпочали будівництво Насіннєвого Заводу Часнику. Це перший на Західній Україні переробно-складський комплекс, який розрахований на збереження 500 т готової продукції.В рамках проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ» в районі в червні 2015 року створено два сільськогосподарських обслуговуючих кооператива: СОК «Бортнів-Екопродукт» (вирощування овочів у теплиці, баштанних культур, коренеплодів) та СОК «Риковичі Агро Продукт» (виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, виробництво готових кормів для тварин).В 2016 році на базі ТОВ «Старий Порицьк», яке єдине у Волинській області займається виробництвом органічної сільськогосподарської продукції, відкрито першу в Україні органічну сироварню. В асортименті 11 різновидів сиру, сметана, масло, кефір, молоко та сироватка. В 2018 році запустили лінію по виробництву йогуртів.Розпочало роботу підприємство «Іван хліб», яке спеціалізується на виробництві хлібобулочних виробів широкого асортименту, зокрема на заквасці живих культур.Розпочали будівництво зернового елеватора в смт Іваничі. Це сприятиме створенню нових робочих місць.Завдячуючи останнім новаціям державної фінансової підтримки маємо надію, що кількість господарств і на далі буде збільшуватися.Завдяки українсько-польським партнерським відносинам у 2017-2018 роках організували відпочинок та оздоровлення дітей6- 10 дітей – Польща- 10 дітей – с.Пульмо- 10 дітей – с.ЯблуницяУ рамках співпраці між прикордонними територіями на українсько-польському кордоні у с.Кречів традиційно проходили Європейські Дні Добросусідства «Кордон-835», які у минулому році увійшли в десятку топових подій Волині.Протягом 2014-2018 років з району спрямували шефської допомоги на матеріально-технічне забезпечення військових частин у сумі 363 тис. гривень. Окрім того, направлили в зону проведення АТО більше 50 тонн продуктів харчування.Протягом 2014-2018 років:- мобілізували – 295 іваничівців;- вступили на військову службу за контрактом – 74 особи;- взяли участь у бойових діях АТО/ООС – понад 300 краян;«Реформи, які проводять в Україні - незворотні. А ті перші успіхи, які ми спостерігаємо в умовах проведення децентралізації, доводять, що ми йдемо правильним шляхом.Україна – це величезний потенціал людської сили. Україна – це величезний потенціал людської віри. Україна – це край єврооптимістів, правильних єврооптимістів, з унікальною вірою в Європу і власне європейське майбутнє.Тож закликаю докласти спільних конструктивних зусиль для того, аби наше бачення свого майбутнього мало шанс на втілення у життя», –

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