У луцькому «Промені» для дітей влаштували свято Миколая. ФОТО

Андрій Покровський.



Понад 90 дітей 19 грудня гарно провели час у розважальному центрі «Промінь», – пише



Завдяки підтримці розважального центру для них запланували показ українського фільму «Пригоди S Миколая», вручення подарунків, відвідини резиденції Святого Миколая та святкову фотосесію.



Разом з акторами фільму дітвора ловила злодія у костюмі чарівника та рятувала справжнього Святого Миколая, аби він встиг завітати до кожної дитини. А після таких насичених пригод у своїй резиденції на рятівників чекав Чудотворець, щоб нагородити кожного слухняного маленького лучанина подарунком.



Координатор Соціальної програми Христина Назар розповіла, що організація святкування Дня Святого Миколая для дітей уже стала багаторічною традицією, яку започаткував засновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" та депутат Луцькради Андрій Покровський.



«Ця ініціатива спрямована дарувати дітям казку! Я з особливим трепетом згадую кожен такий захід, адже вони є надзвичайно важливі, як для мене, так і для усієї команди "СВІДОМИХ". Кожна дитина має право побувати в казковому світі чарівних героїв, перейнятися вірою у краще майбутнє, наповнити своє сердечко надією та любов’ю до себе та відчути увагу і турботу, яку ми прагнемо проявляти до кожного гостя нашого свята», – розповіла координатор проекту.



Директор «Променя» Дмитро Грелюк, своєю чергою, додав, що свято Святого Миколая, є чарівною подією в житті будь-якої дитини, адже він приходить і дарує подарунки, які всі дітки з нетерпінням чекають.



«Ми також хочемо допомогти діткам відчути це свято сповна. Тому спільно з Громадянським Рухом «СВІДОМІ» завжди намагаємося долучатися та підтримувати подібні заходи, адже це казка для будь-якої дитини, яка має обов’язково приходити в їхні серця», – підсумував Дмитро Грелюк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Традиційно до Дня Святого Миколая команда Громадянського Руху «СВІДОМІ» організувала святкування для дітей з сімей, які потребують особливої соціальної підтримки. Захід відбувся у рамках Соціальної програми громадської організації, засновником якої єПонад 90 дітей 19 грудня гарно провели час у розважальному центрі «Промінь», – пише Конкурент Завдяки підтримці розважального центру для них запланували показ українського фільму «Пригоди S Миколая», вручення подарунків, відвідини резиденції Святого Миколая та святкову фотосесію.Разом з акторами фільму дітвора ловила злодія у костюмі чарівника та рятувала справжнього Святого Миколая, аби він встиг завітати до кожної дитини. А після таких насичених пригод у своїй резиденції на рятівників чекав Чудотворець, щоб нагородити кожного слухняного маленького лучанина подарунком.Координатор Соціальної програмирозповіла, що організація святкування Дня Святого Миколая для дітей уже стала багаторічною традицією, яку започаткував засновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" та депутат Луцькради Андрій Покровський.«Ця ініціатива спрямована дарувати дітям казку! Я з особливим трепетом згадую кожен такий захід, адже вони є надзвичайно важливі, як для мене, так і для усієї команди "СВІДОМИХ". Кожна дитина має право побувати в казковому світі чарівних героїв, перейнятися вірою у краще майбутнє, наповнити своє сердечко надією та любов’ю до себе та відчути увагу і турботу, яку ми прагнемо проявляти до кожного гостя нашого свята», – розповіла координатор проекту.Директор «Променя», своєю чергою, додав, що свято Святого Миколая, є чарівною подією в житті будь-якої дитини, адже він приходить і дарує подарунки, які всі дітки з нетерпінням чекають.«Ми також хочемо допомогти діткам відчути це свято сповна. Тому спільно з Громадянським Рухом «СВІДОМІ» завжди намагаємося долучатися та підтримувати подібні заходи, адже це казка для будь-якої дитини, яка має обов’язково приходити в їхні серця», – підсумував Дмитро Грелюк.

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