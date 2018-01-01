вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

До діток загиблих атовців завітали звірята з луцького зоопарку. ФОТО

До діток загиблих атовців завітали звірята з луцького зоопарку. ФОТО
Працівники Луцького зоопарку долучилися до сьомого з'їзду родин Небесного Легіону і привезли туди чимало звірят.

Про це йдеться на офіційній сторінці звіринцю у Facebook.

"Ми ж сьогодні ділимося з вами ще однією новиною. Як не раз інформували, КП "Луцький зоопарк" вважає за честь брати участь у заходах соціального і доброчинного спрямування. Тож і у минулі вихідні директор підприємства Людмила Денисенко та фахівець із зв'язків з громадскістю Олена Самчук прибули на 7-й з'їзд родин Небесного Легіону на запрошення волонтерського руху "Меценати для солдата" (Ruslan Telipskyi). Адже цей захід зорганізували для людей, у яких неоголошена війна з окупантом забрала найрідніших - для діток і дружин полеглих (померлих) бійців ООС/АТО", - повідомили в зоопарку.

На зустріч із цими дітками працівниці зоопарку приїхали не самі, а в товаристві кроликів, черепахи, хамелеона і жабок-квакш.

"І повірте - було суцільною втіхою спостерігати, як трепетно, ніжно і з любов'ю бавилися малята з нашими підопічними. Ці кілька годин принесли у дитячі душі чимало нових позитивних емоцій (а ми, до слова, знову переконалися, що контактний зоопарк все ж дуже потрібен!)" - йдеться у повідомленні.

До діток загиблих атовців завітали звірята з луцького зоопарку. ФОТО
До діток загиблих атовців завітали звірята з луцького зоопарку. ФОТО
До діток загиблих атовців завітали звірята з луцького зоопарку. ФОТО
До діток загиблих атовців завітали звірята з луцького зоопарку. ФОТО
До діток загиблих атовців завітали звірята з луцького зоопарку. ФОТО
До діток загиблих атовців завітали звірята з луцького зоопарку. ФОТО
До діток загиблих атовців завітали звірята з луцького зоопарку. ФОТО
До діток загиблих атовців завітали звірята з луцького зоопарку. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: діти, АТО, тварини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що відомо про сутенерку з Рівненщини, яка влаштувала бордель на Волині
Михаїл розповів про розмови з Порошенком під час Об’єднавчого собору
Має шанс на життя: просять допомогти хворому хлопчику з Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відомі шоумени записали святкове відео дітям волинського Героя. ВІДЕО
Сьогодні, 16:20
Переступаючи кучугури: чому у Луцьку не чистять сніг на зупинках. ВІДЕО
Сьогодні, 16:18
До діток загиблих атовців завітали звірята з луцького зоопарку. ФОТО
Сьогодні, 15:49
На Волині у сільській школі провалився дах
Сьогодні, 15:31
У «George’s Club» пропонують цікавий зимовий відпочинок*
Сьогодні, 15:11
Схожі новини
У Луцьку діти читали собакам книжки. ФОТО У Луцьку діти читали собакам книжки. ФОТО
03 вересень, 10:50
Діти волинських героїв вирушили на відпочинок до Відня. ФОТО Діти волинських героїв вирушили на відпочинок до Відня. ФОТО
20 серпень, 06:19
Діти волинських атовців поїхали на відпочинок в Австрію Діти волинських атовців поїхали на відпочинок в Австрію
23 липень, 09:42
Діти з Луганщини намалювали краєвиди Світязю Діти з Луганщини намалювали краєвиди Світязю
11 липень, 16:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «Промені» здійсниться мрія вуличного баяніста*
18 грудень, 13:33
 1
Відомі шоумени записали святкове відео дітям волинського Героя. ВІДЕО
Сьогодні, 16:20
 0
Переступаючи кучугури: чому у Луцьку не чистять сніг на зупинках. ВІДЕО
Сьогодні, 16:18
 0
До діток загиблих атовців завітали звірята з луцького зоопарку. ФОТО
Сьогодні, 15:49
 0
На Волині у сільській школі провалився дах
Сьогодні, 15:31
 0
Медіа
відео
1/8