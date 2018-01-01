До діток загиблих атовців завітали звірята з луцького зоопарку. ФОТО

Працівники Луцького зоопарку долучилися до сьомого з'їзду родин Небесного Легіону і привезли туди чимало звірят.Про це йдеться на офіційній сторінці звіринцю у Facebook."Ми ж сьогодні ділимося з вами ще однією новиною. Як не раз інформували, КП "Луцький зоопарк" вважає за честь брати участь у заходах соціального і доброчинного спрямування. Тож і у минулі вихідні директор підприємства Людмила Денисенко та фахівець із зв'язків з громадскістю Олена Самчук прибули на 7-й з'їзд родин Небесного Легіону на запрошення волонтерського руху "Меценати для солдата" (Ruslan Telipskyi). Адже цей захід зорганізували для людей, у яких неоголошена війна з окупантом забрала найрідніших - для діток і дружин полеглих (померлих) бійців ООС/АТО", - повідомили в зоопарку.На зустріч із цими дітками працівниці зоопарку приїхали не самі, а в товаристві кроликів, черепахи, хамелеона і жабок-квакш."І повірте - було суцільною втіхою спостерігати, як трепетно, ніжно і з любов'ю бавилися малята з нашими підопічними. Ці кілька годин принесли у дитячі душі чимало нових позитивних емоцій (а ми, до слова, знову переконалися, що контактний зоопарк все ж дуже потрібен!)" - йдеться у повідомленні.