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Переступаючи кучугури: чому у Луцьку не чистять сніг на зупинках. ВІДЕО

Переступаючи кучугури: чому у Луцьку не чистять сніг на зупинках. ВІДЕО
Лучани невдоволені ситуацією з розчищенням від снігу зупинок і тротуарів у місті.

Про це йдеться в сюжеті Суспільного Волині.

Лучанка Ірина Андрушак розповіла: "Зупиняється тролейбус перед кучею півметрового снігу, іду в неї і чекаю поки проїде тролейбус, бо більше немає куди йти. А тоді виходжу на проїжджу частину... Ніхто не робить для людей зручно, щоб можна було спокійно пройтись по тротуарі".

Відтак, розповідають, що комунальники працюють по 10-12 годин на добу. Зі слів начальника ЖКП №3 прибирання зупинок не входить до компетенції ЖЕКів.

Директор департаменту ЖКГ Луцької міськради Юрій Крась говорить, що прибирання зупинок та тротуарів поряд закріплене за КП "Луцькспецкомунтранс" і приватним підприємством «ЛуцькТерСервіс».

Останнє вище згадане підприємство зареєстроване у Старовижівському районі, а офіс знаходиться на вулиці Кондзилевича, 1. Працівник фірми розповів, що роботи не виконують, бо немає договору з міськрадою про співпрацю.



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Теги: сніг, лучани, колапс, комунальники
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Коментарі 1
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НІХТО і НІЧОГО НЕ ЧИСТИТЬ!!!!!!!!!! А навіщо? Саме розтане, а потім скажуть: "ми зробили...і використали 9564723829306895462342754979567 млн. грн"
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