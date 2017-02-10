Переступаючи кучугури: чому у Луцьку не чистять сніг на зупинках. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті



Лучанка Ірина Андрушак розповіла: "Зупиняється тролейбус перед кучею півметрового снігу, іду в неї і чекаю поки проїде тролейбус, бо більше немає куди йти. А тоді виходжу на проїжджу частину... Ніхто не робить для людей зручно, щоб можна було спокійно пройтись по тротуарі".



Відтак, розповідають, що комунальники працюють по 10-12 годин на добу. Зі слів начальника ЖКП №3 прибирання зупинок не входить до компетенції ЖЕКів.



Директор департаменту ЖКГ Луцької міськради Юрій Крась говорить, що прибирання зупинок та тротуарів поряд закріплене за КП "Луцькспецкомунтранс" і приватним підприємством «ЛуцькТерСервіс».



Останнє вище згадане підприємство зареєстроване у Старовижівському районі, а офіс знаходиться на вулиці Кондзилевича, 1. Працівник фірми розповів, що роботи не виконують, бо немає договору з міськрадою про співпрацю.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани невдоволені ситуацією з розчищенням від снігу зупинок і тротуарів у місті.Про це йдеться в сюжеті Суспільного Волині Лучанкарозповіла: "Зупиняється тролейбус перед кучею півметрового снігу, іду в неї і чекаю поки проїде тролейбус, бо більше немає куди йти. А тоді виходжу на проїжджу частину... Ніхто не робить для людей зручно, щоб можна було спокійно пройтись по тротуарі".Відтак, розповідають, що комунальники працюють по 10-12 годин на добу. Зі слів начальника ЖКП №3 прибирання зупинок не входить до компетенції ЖЕКів.Директор департаменту ЖКГ Луцької міськрадиговорить, що прибирання зупинок та тротуарів поряд закріплене за КП "Луцькспецкомунтранс" і приватним підприємством «ЛуцькТерСервіс».Останнє вище згадане підприємство зареєстроване у Старовижівському районі, а офіс знаходиться на вулиці Кондзилевича, 1. Працівник фірми розповів, що роботи не виконують, бо немає договору з міськрадою про співпрацю.

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