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MONATIK написав саундтрек до фільму про секс. ВІДЕО

MONATIK написав саундтрек до фільму про секс. ВІДЕО
Зірка з Луцька MONATIK знову порадував шанувальників новою піснею.

"Все, что мне нужно" - пісня, створена спеціально для палкої романтичної комедії "Секс і нічого особистого", яка стала офіційним саундтреком фільму, - пише ТСН.

Поспілкувавшись з режисером Ольгою Ряшиною, MONATIK отримав синопсис епізоду, в якому настає кульмінаційний момент всього фільму.

"Нам була дана танцювальна сцена з головними героями. А це те, що особисто мені максимально імпонує. Тому що ми знаємо, що таке з'єднувати душу з танцем. Тут йдеться про кохання - про те, що в підсумку виявляється найважливішим душевним станом головного героя стрічки. Саме цей настрій ми намагалися впровадити в пісню - сукупність танцю душі і тіла. Це все, що потрібно. І не тільки мені ", - коментує роботу MONATIK.

Музика MONATIK завжди стає саундтреками до важливих, значущих подій. Саме тому "Все, что мне нужно" зазвучить у найважливіший для героїв момент.

"Ми не вперше працюємо над музикою для кінофільмів і чітко усвідомлюємо, що фінальний акорд залишає головний післясмак всього, що відбувається в кінострічці. Тому відповідальність була для нас колосальною. Щиро сподіваюся, що пісня придбає місце не тільки в кіно, але і в вашому житті", - заявив співак.

Ще один відомий трек MONATIK "То, от чего без ума" також увійшов в офіційний саундтрек до фільму.

Стрічка "Секс і Нічого особливого" створена компанією Star Media за підтримки Держкіно. Обидві композиції глядачі зможуть почути в усіх кінотеатрах України від 20 грудня. Більше читайте тут: https://tsn.ua/glamur/monatik-poyednav-dushu-z-tancem-u-noviy-pisni-napisaniy-dlya-filmu-pro-seks-1269030.html?fbclid=IwAR0wCBMPqgIaDaPj8u1YDxtlm6bdvzh5i75Y0GGFORW4Hw1Y4MqStfKSmh4




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Теги: Монатік, успіх, популярність
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