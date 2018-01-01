Три найвигідніші святкові пропозиції на квартири від «Інвестора»*
Сьогодні, 10:07
У Будівельній компанії «Інвестор» тривають акційні пропозиції на квартири у двох житлових комплексах.
Йдеться про 2-кімнатну квартиру в уже зданому будинку «Супернови» та однокімнатну мансардну й двокімнатну квартири у «Юпітері», - інформує Перший.
У компанії зауважують, що квартири купують дуже активно, тож у зданих будинках вільних лишилися одиниці.
2-кімнатні квартири площею 68 кв. м у ЖК «Супернова»
Таку квартиру реально купити за 877 200 гривень. За умови 100% оплати вартість квадратного метра становить 12 900 гривень (замість повної 13 500 гривень).
Відтак, дотримавшись всіх умов, можна зекономити 600 гривень на кожному квадратному метрі квартири.
У Будівельній компанії «Інвестор» зазначають, що якщо клієнт не має наразі повної суми, він може купити житло з відтермінуванням на 6 чи 12 місяців, проте вартість квадратного метра збільшиться.
Квартири у «Суперновій» продаються зі чистовою штукатуркою та стяжкою: бери і клей шпалери. На підлозі – стяжка, готова до настилання керамічної плитки, паркету чи ламінату. На кухні, у ванній кімнаті та туалеті – тепла підлога.
1-кімнатна мансардна квартира у «Юпітері» площею 60,77 кв.м
У квартирі – простора кімната площею 22,36 м², а також немала кухня, яка має 15,62 м² площі і розкішне вікно «до підлоги».
А ще – широкий коридор (11,1 м²) і просторий санвузол (7,04 м²).
Нагадуємо: поверх – мансардний, тож сюди заглядатиме тільки сонячне світло, а не ваші допитливі сусіди :)
Також для майбутніх власників передбачили окрему кімнату-гардеробну!
Квартира продається з чистовою стяжкою, штукатуркою, електропроводкою. Встановлені газовий котел і радіатори опалення.
Ціна квадратного метра однокімнатної квартири у ЖК «Юпітері»:
10 900 грн\кв.м – за умови 100% оплати
11 400 грн\кв.м - якщо власник оплачує перший внесок не менше 50 % (подальше розтермінування платежів забудовник готовий погоджувати з покупцем індивідуально – залежно від можливостей клієнта)
2-кімнатна квартира площею 79,1 кв.м у ЖК «Юпітер»
Акційна ціна на це житло від забудовника – всього 11 500 грн/кв.м. за умови сплатити повну вартість житла відразу.
Також є можливість розтермінування оплати до 12 місяців, проте вартість квадратного метра трішки зросте.
Квартира – на 4 поверсі цегляного будинку, який буде зданий в експлуатацію наприкінці 2019 року.
У квартирі великий коридор, який легко вмістить добротну шафу-купе. У спальні – просторо, навіть якщо поставиш величезне двоспальне ліжко. У вітальні легко вміститься і комфортний диван, і комоди, тут світло і затишно. Вікна вітальні виходять на схід.
На кухні і у санвузлах – тепла підлога. Квартира продається з чистовою стяжкою, штукатуркою, електропроводкою, газовим котлом і радіаторами опалення.
За детальною інформацією звертайтеся у відділ продажу за телефоном:
096 030 20 10
або ж за адресами:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в або Цегельна, 28
Сайт: www.investor.lutsk.ua
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
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Йдеться про 2-кімнатну квартиру в уже зданому будинку «Супернови» та однокімнатну мансардну й двокімнатну квартири у «Юпітері», - інформує Перший.
У компанії зауважують, що квартири купують дуже активно, тож у зданих будинках вільних лишилися одиниці.
2-кімнатні квартири площею 68 кв. м у ЖК «Супернова»
Таку квартиру реально купити за 877 200 гривень. За умови 100% оплати вартість квадратного метра становить 12 900 гривень (замість повної 13 500 гривень).
Відтак, дотримавшись всіх умов, можна зекономити 600 гривень на кожному квадратному метрі квартири.
У Будівельній компанії «Інвестор» зазначають, що якщо клієнт не має наразі повної суми, він може купити житло з відтермінуванням на 6 чи 12 місяців, проте вартість квадратного метра збільшиться.
Квартири у «Суперновій» продаються зі чистовою штукатуркою та стяжкою: бери і клей шпалери. На підлозі – стяжка, готова до настилання керамічної плитки, паркету чи ламінату. На кухні, у ванній кімнаті та туалеті – тепла підлога.
1-кімнатна мансардна квартира у «Юпітері» площею 60,77 кв.м
У квартирі – простора кімната площею 22,36 м², а також немала кухня, яка має 15,62 м² площі і розкішне вікно «до підлоги».
А ще – широкий коридор (11,1 м²) і просторий санвузол (7,04 м²).
Нагадуємо: поверх – мансардний, тож сюди заглядатиме тільки сонячне світло, а не ваші допитливі сусіди :)
Також для майбутніх власників передбачили окрему кімнату-гардеробну!
Квартира продається з чистовою стяжкою, штукатуркою, електропроводкою. Встановлені газовий котел і радіатори опалення.
Ціна квадратного метра однокімнатної квартири у ЖК «Юпітері»:
10 900 грн\кв.м – за умови 100% оплати
11 400 грн\кв.м - якщо власник оплачує перший внесок не менше 50 % (подальше розтермінування платежів забудовник готовий погоджувати з покупцем індивідуально – залежно від можливостей клієнта)
2-кімнатна квартира площею 79,1 кв.м у ЖК «Юпітер»
Акційна ціна на це житло від забудовника – всього 11 500 грн/кв.м. за умови сплатити повну вартість житла відразу.
Також є можливість розтермінування оплати до 12 місяців, проте вартість квадратного метра трішки зросте.
Квартира – на 4 поверсі цегляного будинку, який буде зданий в експлуатацію наприкінці 2019 року.
У квартирі великий коридор, який легко вмістить добротну шафу-купе. У спальні – просторо, навіть якщо поставиш величезне двоспальне ліжко. У вітальні легко вміститься і комфортний диван, і комоди, тут світло і затишно. Вікна вітальні виходять на схід.
На кухні і у санвузлах – тепла підлога. Квартира продається з чистовою стяжкою, штукатуркою, електропроводкою, газовим котлом і радіаторами опалення.
За детальною інформацією звертайтеся у відділ продажу за телефоном:
096 030 20 10
або ж за адресами:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в або Цегельна, 28
Сайт: www.investor.lutsk.ua
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
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