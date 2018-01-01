Три найвигідніші святкові пропозиції на квартири від «Інвестора»*





Йдеться про 2-кімнатну квартиру в уже зданому будинку



У компанії зауважують, що квартири купують дуже активно, тож у зданих будинках вільних лишилися одиниці.



2-кімнатні квартири площею 68 кв. м у ЖК «Супернова»

Таку квартиру реально купити за 877 200 гривень. За умови 100% оплати вартість квадратного метра становить 12 900 гривень (замість повної 13 500 гривень).



Відтак, дотримавшись всіх умов, можна зекономити 600 гривень на кожному квадратному метрі квартири.



У Будівельній компанії «Інвестор» зазначають, що якщо клієнт не має наразі повної суми, він може купити житло з відтермінуванням на 6 чи 12 місяців, проте вартість квадратного метра збільшиться.

Приклад оформлення спальні у квартирі ЖК «Супернова» (проект)

Квартири у «Суперновій» продаються зі чистовою штукатуркою та стяжкою: бери і клей шпалери. На підлозі – стяжка, готова до настилання керамічної плитки, паркету чи ламінату. На кухні, у ванній кімнаті та туалеті – тепла підлога.



1-кімнатна мансардна квартира у «Юпітері» площею 60,77 кв.м



У квартирі – простора кімната площею 22,36 м², а також немала кухня, яка має 15,62 м² площі і розкішне вікно «до підлоги».



А ще – широкий коридор (11,1 м²) і просторий санвузол (7,04 м²).



Нагадуємо: поверх – мансардний, тож сюди заглядатиме тільки сонячне світло, а не ваші допитливі сусіди :)



Також для майбутніх власників передбачили окрему кімнату-гардеробну!



Квартира продається з чистовою стяжкою, штукатуркою, електропроводкою. Встановлені газовий котел і радіатори опалення.

Приклад оформлення вітальні у квартирі ЖК «Юпітер» (проект)

Ціна квадратного метра однокімнатної квартири у ЖК «Юпітері»:



10 900 грн\кв.м – за умови 100% оплати

11 400 грн\кв.м - якщо власник оплачує перший внесок не менше 50 % (подальше розтермінування платежів забудовник готовий погоджувати з покупцем індивідуально – залежно від можливостей клієнта)



2-кімнатна квартира площею 79,1 кв.м у ЖК «Юпітер»



Акційна ціна на це житло від забудовника – всього 11 500 грн/кв.м. за умови сплатити повну вартість житла відразу.



Також є можливість розтермінування оплати до 12 місяців, проте вартість квадратного метра трішки зросте.







Квартира – на 4 поверсі цегляного будинку, який буде зданий в експлуатацію наприкінці 2019 року.



У квартирі великий коридор, який легко вмістить добротну шафу-купе. У спальні – просторо, навіть якщо поставиш величезне двоспальне ліжко. У вітальні легко вміститься і комфортний диван, і комоди, тут світло і затишно. Вікна вітальні виходять на схід.



На кухні і у санвузлах – тепла підлога. Квартира продається з чистовою стяжкою, штукатуркою, електропроводкою, газовим котлом і радіаторами опалення.





За детальною інформацією звертайтеся у відділ продажу за телефоном:



096 030 20 10



або ж за адресами:



м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в або Цегельна, 28



Сайт:



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