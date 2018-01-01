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Три найвигідніші святкові пропозиції на квартири від «Інвестора»*

Три найвигідніші святкові пропозиції на квартири від «Інвестора»*
У Будівельній компанії «Інвестор» тривають акційні пропозиції на квартири у двох житлових комплексах.

Йдеться про 2-кімнатну квартиру в уже зданому будинку «Супернови» та однокімнатну мансардну й двокімнатну квартири у «Юпітері», - інформує Перший.

У компанії зауважують, що квартири купують дуже активно, тож у зданих будинках вільних лишилися одиниці.

2-кімнатні квартири площею 68 кв. м у ЖК «Супернова»
Таку квартиру реально купити за 877 200 гривень. За умови 100% оплати вартість квадратного метра становить 12 900 гривень (замість повної 13 500 гривень).

Відтак, дотримавшись всіх умов, можна зекономити 600 гривень на кожному квадратному метрі квартири.

У Будівельній компанії «Інвестор» зазначають, що якщо клієнт не має наразі повної суми, він може купити житло з відтермінуванням на 6 чи 12 місяців, проте вартість квадратного метра збільшиться.
Три найвигідніші святкові пропозиції на квартири від «Інвестора»*
Приклад оформлення спальні у квартирі ЖК «Супернова» (проект)
Приклад оформлення спальні у квартирі ЖК «Супернова» (проект)
Три найвигідніші святкові пропозиції на квартири від «Інвестора»*

Квартири у «Суперновій» продаються зі чистовою штукатуркою та стяжкою: бери і клей шпалери. На підлозі – стяжка, готова до настилання керамічної плитки, паркету чи ламінату. На кухні, у ванній кімнаті та туалеті – тепла підлога.

1-кімнатна мансардна квартира у «Юпітері» площею 60,77 кв.м

У квартирі – простора кімната площею 22,36 м², а також немала кухня, яка має 15,62 м² площі і розкішне вікно «до підлоги».

А ще – широкий коридор (11,1 м²) і просторий санвузол (7,04 м²).

Нагадуємо: поверх – мансардний, тож сюди заглядатиме тільки сонячне світло, а не ваші допитливі сусіди :)

Також для майбутніх власників передбачили окрему кімнату-гардеробну!

Квартира продається з чистовою стяжкою, штукатуркою, електропроводкою. Встановлені газовий котел і радіатори опалення.
Приклад оформлення вітальні у квартирі ЖК «Юпітер» (проект)
Приклад оформлення вітальні у квартирі ЖК «Юпітер» (проект)
Три найвигідніші святкові пропозиції на квартири від «Інвестора»*

Ціна квадратного метра однокімнатної квартири у ЖК «Юпітері»:

10 900 грн\кв.м – за умови 100% оплати
11 400 грн\кв.м - якщо власник оплачує перший внесок не менше 50 % (подальше розтермінування платежів забудовник готовий погоджувати з покупцем індивідуально – залежно від можливостей клієнта)

2-кімнатна квартира площею 79,1 кв.м у ЖК «Юпітер»

Акційна ціна на це житло від забудовника – всього 11 500 грн/кв.м. за умови сплатити повну вартість житла відразу.

Також є можливість розтермінування оплати до 12 місяців, проте вартість квадратного метра трішки зросте.



Квартира – на 4 поверсі цегляного будинку, який буде зданий в експлуатацію наприкінці 2019 року.

У квартирі великий коридор, який легко вмістить добротну шафу-купе. У спальні – просторо, навіть якщо поставиш величезне двоспальне ліжко. У вітальні легко вміститься і комфортний диван, і комоди, тут світло і затишно. Вікна вітальні виходять на схід.

На кухні і у санвузлах – тепла підлога. Квартира продається з чистовою стяжкою, штукатуркою, електропроводкою, газовим котлом і радіаторами опалення.
Три найвигідніші святкові пропозиції на квартири від «Інвестора»*


За детальною інформацією звертайтеся у відділ продажу за телефоном:

096 030 20 10

або ж за адресами:

м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в або Цегельна, 28

Сайт: www.investor.lutsk.ua

Facebook: facebook.com/investorlutsk/

Instagram: bud.investor

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Теги: Супернова, квартира, продаж, ціна, Юпітер
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