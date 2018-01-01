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Нардеп Ігор Лапін прокоментував бійку у парламенті. ВІДЕО

Нардеп Ігор Лапін прокоментував бійку у парламенті. ВІДЕО
Народний депутат України Ігор Лапін заявив, що Нестор Шуфрич спровокував бійку у сесійній залі Верховної Ради не через церковний закон, а для пропаганди у російських ЗМІ.

Про це він заявив в ефірі «Прямого».

«Релігійну тему було використано для того, щоб зірвати плакат свого патрону. Пан Шуфрич проходячи мимо – зірвав. Це не сподобалось іншим колегам, які водрузили цей портрет на трибуну. До закону це ніякого відношення не має. Це особиста позиція Шуфрича до портрета друга та побратима Медведчука. А те, що ця картинка буде використана, що нібито це за церкву побилися, я не сумніваюсь», – сказав він.

А цей плакат з Медведчуком з’явився до голосування?

"Він висить вже декілька днів, але Шуфрич вирішив спровокувати картинку для пропаганди російських ЗМІ, що депутати побилися нібито через церковне питання. Для мене як для парламентаря це неприпустимо. Шуфрич хотів показати своєму патрону, що він бореться на теренах парламенту", – додав Лапін.



Нагадаємо, у Верховній Раді 20 грудня сталася бійка за участі кількох народних депутатів після голосування законопроекту про перейменування новоствореної української церкви.


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Теги: Ігор Лапін
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