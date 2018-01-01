У Луцьку автохам на КамАЗі зніс маршрутці дзеркало і втік, – соцмережі. ВІДЕО





Про це Анатолій Романюк повідомив у спільноті «Автоандони Луцька».



Він зазначив, що водій автомобіля КамАЗ спричинив ДТП з маршрутним таксі №1.



«Не пропустив, загнав в сугроб, зніс дзеркало і поїхав», – йдеться дописі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку водій вантажівки зніс маршрутці дзеркало.Про цеповідомив у спільноті «Автоандони Луцька».Він зазначив, що водій автомобіля КамАЗ спричинив ДТП з маршрутним таксі №1.«Не пропустив, загнав в сугроб, зніс дзеркало і поїхав», – йдеться дописі.

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