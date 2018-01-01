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У Луцьку автохам на КамАЗі зніс маршрутці дзеркало і втік, – соцмережі. ВІДЕО

У Луцьку автохам на КамАЗі зніс маршрутці дзеркало і втік, – соцмережі. ВІДЕО
У Луцьку водій вантажівки зніс маршрутці дзеркало.

Про це Анатолій Романюк повідомив у спільноті «Автоандони Луцька».

Він зазначив, що водій автомобіля КамАЗ спричинив ДТП з маршрутним таксі №1.

«Не пропустив, загнав в сугроб, зніс дзеркало і поїхав», – йдеться дописі.



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Теги: ДТП, аварія, Луцьк, Дубнівська
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Коментарі 2
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Яб догнавби і вбив
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Мало дав! Ті маршрутуї ТАК їздять, що доречним було б їм мигалку, як поліції зробити, тільки іншого кольору і не таку яскраву, щоб водії знали - попереду їде небезпека!
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