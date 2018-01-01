У Луцьку автохам на КамАЗі зніс маршрутці дзеркало і втік, – соцмережі. ВІДЕО
Сьогодні, 14:38
У Луцьку водій вантажівки зніс маршрутці дзеркало.
Про це Анатолій Романюк повідомив у спільноті «Автоандони Луцька».
Він зазначив, що водій автомобіля КамАЗ спричинив ДТП з маршрутним таксі №1.
«Не пропустив, загнав в сугроб, зніс дзеркало і поїхав», – йдеться дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Анатолій Романюк повідомив у спільноті «Автоандони Луцька».
Він зазначив, що водій автомобіля КамАЗ спричинив ДТП з маршрутним таксі №1.
«Не пропустив, загнав в сугроб, зніс дзеркало і поїхав», – йдеться дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
Яб догнавби і вбив
Мало дав! Ті маршрутуї ТАК їздять, що доречним було б їм мигалку, як поліції зробити, тільки іншого кольору і не таку яскраву, щоб водії знали - попереду їде небезпека!
Останні новини
У Луцьку поліцейські зловили чоловіка, який викрав Volkswagen
Сьогодні, 15:27
На Закарпатті від переохолодження померло немовля
Сьогодні, 14:47
У Луцьку автохам на КамАЗі зніс маршрутці дзеркало і втік, – соцмережі. ВІДЕО
Сьогодні, 14:38
Волинська «Солідарність» заявила про провокації від опонентів
Сьогодні, 14:20