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На Старому ринку не будуть зносити кіоски, – Луцькрада

На Старому ринку не будуть зносити кіоски, – Луцькрада
Депутати Луцькради скасували рішення виконкому щодо демонтажу кіосків на території Центрального ринку.

Відповідне рішення прийняли на пленарному засіданні сесії Луцькради у п’ятницю, 21 грудня.

Нагадаємо, що раніше підприємці вже зверталися до депутатів з проханням призупинити рішення виконавчого комітету щодо демонтажу кіосків на території Старого ринку. За словами підприємців, вони не проти модернізації ринку, проте хочуть спочатку побачити концепцію його розвитку.

Попри це на засіданні сесії, яка відбувалася у вересні цього року, депутати не підтримали прохання підприємців. Підприємцям пропонували звернутися у КП «Луцькі ринки» та перенести свої конструкції на іншу ділянку.

Депутат Луцькради Микола Федік повідомив, що люди знову направили звернення до міськради щодо скасування рішення виконкому.

«Оскільки ще немає концепції щодо розвитку Старого ринку, то підприємці попросили скасувати рішення виконкому, аби вони продовжили працювати., сплачували податки і здійснювали бізнесову діяльність», – зазначив депутат.

Більшість депутатів проголосували «за» таке рішення, тож архітектурні форми залишаться на своїх місцях.

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Теги: Старий ринок, Луцьк, демонтаж
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Коментарі 1
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Шо ви мені голову морочите ?! Ви то хоч самі знаєте, чого хочете ? А я чітко знаю, хто ви після того всього і свою позицію бюлетнем висловлю !
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