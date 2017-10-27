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Хто хоче очолити новостворені громади на Волині

Хто хоче очолити новостворені громади на Волині
23 грудня у 9 волинських громадах (Ківерцівській, Гіркополонківській, Гуто-Боровецькій, Війницькій, Липинській, Підгайцівській, Привітненській, Старовижівській, Тростянецькій) відбудуться перші вибори.

Обиратимуть депутатів та голів громад, які керуватимуть тепер вже за новини правилами, - пише Перший.

Оскільки у суспільстві існує запит на "нові обличчя", надто коли йдеться про перші вибори, це шанс почати історію громади майже із "чистого листа".

Проте найбільша категорія кандидатів на посаду голови громади - вже чинні голови сільських, селищної або міської ради. А друга за розміром категорія - так звані бюджетники, тобто вчителі, лікарі, працівники органів місцевого самоврядування, тобто люди, що мають певний досвід роботи із бюджетними коштами. А ще є 3 чинних депутати місцевих рад, що хочуть піти "на підвищення".

Звичайно, що статус чинного голови громади - це вирок, а часто навіть перевага, адже чимало виборців підтримують нових лише на словах, натомість у кабінці з бюлетенем віддають перевагу "старим", перевіреним та тим, до кого встигли пристосуватися. Схожа ситуація із "бюджетнками" - вчителі, лікарі, працівники рад та адміністрацій - це ті, кого вже звикли бачити у чиновницькому кабінетів.

Також у переліку є 2 пенсіонери. Щоправда, один із них, кандидат на посаду голови Ківерцівської громади Анатолій Грицюк - дуже навіть активний та точно не бідний пенсіонер, який активно працює у Волинській облраді та ймовірно допомагає родині розвивати деревообробний бізнес.

Антон Бугайчук (для "Першого")
Хто хоче очолити новостворені громади на Волині

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Теги: вибори, громада
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