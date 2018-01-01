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Інклюзивна освіта на Волині: для діток з особливими потребами збудували ще один заклад. ФОТО

Інклюзивна освіта на Волині: для діток з особливими потребами збудували ще один заклад. ФОТО
25 маленьких жителів Забродівської ОТГ невдовзі ходитимуть у новий дитячий садок з корекційним спрямуванням.

Дитячий садок у селі Якушів Ратнівського району будували як центр розвитку дитини корекційного спрямування. Реконструювали частину приміщення діючої місцевої школи за кошти ДФРР та місцевого бюджету. Проектна потужність навчального закладу - 25 місць, - йдеться на офіційній сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка.

"Садочок побудований півтора роки тому. Однак досі діти тут не займалися через проблеми з документами. Зараз все вирішено, рішенням сесії Забродівської ОТГ створений комунальний заклад. Також призначений тимчасово виконуючий обов'язки директора, проте після Нового року оголошуємо конкурс на посаду. Штат сформований, комунальному закладу передбачили фінансування. Якщо буде потреба, будемо наймати спеціалістів, які будуть курувати корекційні напрямки роботи з дітками", - зауважив голова Забродівської ОТГ Микола Калачук.

Наразі заклад обладнаний усім необхідним, включно з оснащенням групових і спальних кімнат, харчоблоку, складських приміщень, інших рекреацій. За словами голови обласної державної адміністрації Олександра Савченка, вже підготовлено проект документів для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти.

"Провели декілька нарад, проблема була у відсутності ініціативи. Після утворення ОТГ не могли правильно поставити заклад на баланс, проте команда облдержадміністрації знайшла вихід і вже з 1 січня туди ходитимуть дітки", - повідомив Олександр Ілліч.

До початку навчального процесу закладу необхідно завершити ряд робіт, а саме: закінчити облаштування пожежної сигналізації та обробити дерев’яні конструкції горища.

А поки цей дитячий садок чекає своїх маленьких вихованців, керівник найвищої виконавчої гілки влади в області Олександр Савченко разом з народним депутатом України Степаном Івахівим відвідали діток у нещодавно створеному Ратнівському інклюзивно-ресурсному центрі.
Інклюзивна освіта на Волині: для діток з особливими потребами збудували ще один заклад. ФОТО
Інклюзивна освіта на Волині: для діток з особливими потребами збудували ще один заклад. ФОТО
Інклюзивна освіта на Волині: для діток з особливими потребами збудували ще один заклад. ФОТО
Інклюзивна освіта на Волині: для діток з особливими потребами збудували ще один заклад. ФОТО
Інклюзивна освіта на Волині: для діток з особливими потребами збудували ще один заклад. ФОТО
Інклюзивна освіта на Волині: для діток з особливими потребами збудували ще один заклад. ФОТО
Інклюзивна освіта на Волині: для діток з особливими потребами збудували ще один заклад. ФОТО
Інклюзивна освіта на Волині: для діток з особливими потребами збудували ще один заклад. ФОТО
Інклюзивна освіта на Волині: для діток з особливими потребами збудували ще один заклад. ФОТО
Інклюзивна освіта на Волині: для діток з особливими потребами збудували ще один заклад. ФОТО

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Теги: діти, ОТГ, садочок, корекційне спрямування
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