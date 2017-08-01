Волинський студент, який погрожував школярам пістолетом, постане перед судом
Сьогодні, 08:13
Нововолинський відділ Володимир-Волинської місцевої прокуратури затвердив і скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення розбою 16-річним студентом одного із професійно-технічних навчальних закладів Іваничівського району.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.
В обідню пору 15 листопада 2018 року юнак на вулиці Стуса в Нововолинську, погрожуючи двом шестикласникам пістолетом (як з'ясувалося згодом – іграшковим), вимагав у них гроші. Перелякані діти віддали йому всі кишенькові кошти.
Тепер зловмисника, який щиро розкаявся у скоєному та активно сприяв розкриттю злочину, обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 187 КК України, і невдовзі він постане перед судом.
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Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.
В обідню пору 15 листопада 2018 року юнак на вулиці Стуса в Нововолинську, погрожуючи двом шестикласникам пістолетом (як з'ясувалося згодом – іграшковим), вимагав у них гроші. Перелякані діти віддали йому всі кишенькові кошти.
Тепер зловмисника, який щиро розкаявся у скоєному та активно сприяв розкриттю злочину, обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 187 КК України, і невдовзі він постане перед судом.
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