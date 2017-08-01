Волинський студент, який погрожував школярам пістолетом, постане перед судом





Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.



В обідню пору 15 листопада 2018 року юнак на вулиці Стуса в Нововолинську,



Тепер зловмисника, який щиро розкаявся у скоєному та активно сприяв розкриттю злочину, обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 187 КК України, і невдовзі він постане перед судом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нововолинський відділ Володимир-Волинської місцевої прокуратури затвердив і скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення розбою 16-річним студентом одного із професійно-технічних навчальних закладів Іваничівського району.Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.В обідню пору 15 листопада 2018 року юнак на вулиці Стуса в Нововолинську, погрожуючи двом шестикласникам пістолетом (як з'ясувалося згодом – іграшковим), вимагав у них гроші. Перелякані діти віддали йому всі кишенькові кошти.Тепер зловмисника, який щиро розкаявся у скоєному та активно сприяв розкриттю злочину, обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 187 КК України, і невдовзі він постане перед судом.

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