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Волинський студент, який погрожував школярам пістолетом, постане перед судом

Волинський студент, який погрожував школярам пістолетом, постане перед судом
Нововолинський відділ Володимир-Волинської місцевої прокуратури затвердив і скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення розбою 16-річним студентом одного із професійно-технічних навчальних закладів Іваничівського району.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

В обідню пору 15 листопада 2018 року юнак на вулиці Стуса в Нововолинську, погрожуючи двом шестикласникам пістолетом (як з'ясувалося згодом – іграшковим), вимагав у них гроші. Перелякані діти віддали йому всі кишенькові кошти.

Тепер зловмисника, який щиро розкаявся у скоєному та активно сприяв розкриттю злочину, обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 187 КК України, і невдовзі він постане перед судом.

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Теги: пістолет, гроші, вимагання, прокуратура, суд
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