вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцький поет презентував свій вірш мовою жестів. ВІДЕО

Луцький поет презентував свій вірш мовою жестів. ВІДЕО
Поет з Луцька Павло Коробчук зачитав власний вірш мовою жестів.

Про експеримент, який відбувся у рамках інклюзивного проекту «Почути» для людей з вадами слуху, поет написав на своїй сторінці у Фейсбук.

«Для мене долучитися до проекту Почути - це зовсім новий досвід, це спроба побачити свій вірш без звуків, поглянути на себе без звуків, на світ, спробувати зрозуміти людей, яким жестова мова - життєво необхідна. Вивчити свій вірш жестовою мовою - це насамперед познайомитися з дуже добрими, чуйними людьми, це подивитися на світ з кардинально іншої точки зору, це розуміти іншого, особливого», – поділився враженнями він.

Це вже вісімнадцятий вірш циклу відеопоезії «Почути мандрує Україною».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Павло Коробчук, вірш, мова жестів, Почути
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП знакових подій 2018-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Пасажири луцької маршрутки змусили водія вимкнути російську «попсу»
ТОП-10 найрезонансніших подій області у 2018-му за версією «ВолиньPost»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Католицьке Різдво: що категорично не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:23
Снігопади по всій країні: в Україні оголосили штормове попередження
Сьогодні, 10:22
Луцький поет презентував свій вірш мовою жестів. ВІДЕО
Сьогодні, 10:10
Волинські капелани знову їдуть на схід
Сьогодні, 09:52
На Волині майно збанкрутілого підприємства виставили на аукціон
Сьогодні, 09:41
Схожі новини
Письменник з Луцька поділився враженнями від Форуму видавців у Львові Письменник з Луцька поділився враженнями від Форуму видавців у Львові
24 вересень, 19:19
Павло Коробчук розказав про улюблені місця в Луцьку Павло Коробчук розказав про улюблені місця в Луцьку
27 серпень, 14:50
Поет з Луцька знявся у фільмі про розстріляне відродження Поет з Луцька знявся у фільмі про розстріляне відродження
07 серпень, 11:23
У Луцьку розкажуть про літературу майбутнього У Луцьку розкажуть про літературу майбутнього
11 липень, 19:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Католицьке Різдво: що категорично не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:23
 0
Снігопади по всій країні: в Україні оголосили штормове попередження
Сьогодні, 10:22
 0
Луцький поет презентував свій вірш мовою жестів. ВІДЕО
Сьогодні, 10:10
 0
Волинські капелани знову їдуть на схід
Сьогодні, 09:52
 0
На Волині майно збанкрутілого підприємства виставили на аукціон
Сьогодні, 09:41
 0
Медіа
відео
1/8