Луцький поет презентував свій вірш мовою жестів. ВІДЕО
Сьогодні, 10:10
Поет з Луцька Павло Коробчук зачитав власний вірш мовою жестів.
Про експеримент, який відбувся у рамках інклюзивного проекту «Почути» для людей з вадами слуху, поет написав на своїй сторінці у Фейсбук.
«Для мене долучитися до проекту Почути - це зовсім новий досвід, це спроба побачити свій вірш без звуків, поглянути на себе без звуків, на світ, спробувати зрозуміти людей, яким жестова мова - життєво необхідна. Вивчити свій вірш жестовою мовою - це насамперед познайомитися з дуже добрими, чуйними людьми, це подивитися на світ з кардинально іншої точки зору, це розуміти іншого, особливого», – поділився враженнями він.
Це вже вісімнадцятий вірш циклу відеопоезії «Почути мандрує Україною».
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Про експеримент, який відбувся у рамках інклюзивного проекту «Почути» для людей з вадами слуху, поет написав на своїй сторінці у Фейсбук.
«Для мене долучитися до проекту Почути - це зовсім новий досвід, це спроба побачити свій вірш без звуків, поглянути на себе без звуків, на світ, спробувати зрозуміти людей, яким жестова мова - життєво необхідна. Вивчити свій вірш жестовою мовою - це насамперед познайомитися з дуже добрими, чуйними людьми, це подивитися на світ з кардинально іншої точки зору, це розуміти іншого, особливого», – поділився враженнями він.
Це вже вісімнадцятий вірш циклу відеопоезії «Почути мандрує Україною».
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