Луцький поет презентував свій вірш мовою жестів. ВІДЕО

Павло Коробчук зачитав власний вірш мовою жестів.



Про експеримент, який відбувся у рамках інклюзивного проекту «Почути» для людей з вадами слуху, поет написав на своїй сторінці у



«Для мене долучитися до проекту Почути - це зовсім новий досвід, це спроба побачити свій вірш без звуків, поглянути на себе без звуків, на світ, спробувати зрозуміти людей, яким жестова мова - життєво необхідна. Вивчити свій вірш жестовою мовою - це насамперед познайомитися з дуже добрими, чуйними людьми, це подивитися на світ з кардинально іншої точки зору, це розуміти іншого, особливого», – поділився враженнями він.



Це вже вісімнадцятий вірш циклу відеопоезії «Почути мандрує Україною».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поет з Луцьказачитав власний вірш мовою жестів.Про експеримент, який відбувся у рамках інклюзивного проекту «Почути» для людей з вадами слуху, поет написав на своїй сторінці у Фейсбук «Для мене долучитися до проекту Почути - це зовсім новий досвід, це спроба побачити свій вірш без звуків, поглянути на себе без звуків, на світ, спробувати зрозуміти людей, яким жестова мова - життєво необхідна. Вивчити свій вірш жестовою мовою - це насамперед познайомитися з дуже добрими, чуйними людьми, це подивитися на світ з кардинально іншої точки зору, це розуміти іншого, особливого», – поділився враженнями він.Це вже вісімнадцятий вірш циклу відеопоезії «Почути мандрує Україною».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію