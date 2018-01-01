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До Православної церкви України перейшло ще 8 парафій МП

До Православної церкви України перейшло ще 8 парафій МП
До новоствореної Православної церкви України приєдналися ще три громади УПЦ МП у Львівській області та п'ять — у Вінницькій.

Про перехід львівських храмів повідомив портал "Духовна велич Львова". Це парафіяни сіл Піщани і Верчани (Стрийський район) та міста Угнів (Сокальський район), - пише Обозреватель.

Як передає прес-служба Вінницької єпархії ПЦУ, там відразу п'ять громад проголосували за приєднання до Православної церкви України.

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"23 грудня на зборах приходу в селі Сальник Калинівського району парафіяни підтримали пропозицію настоятеля парафії протоієрея Георгія Донця і проголосували за вхід своєї громади в ПЦУ. Таке ж рішення прийняли парафіяни села Гущинці того ж району", — сказано в повідомленні.

Як стало відомо, у Вінниці до Православної Церкви приєдналася громада скельного Свято-Троїцького храму. Також свій вибір на користь Православної церкви України зробили парафіяни храму Різдва Пресвятої Богородиці села Махнівка Козятинського району.

Крім того, до ПЦУ приєдналася громада найбільшого в Вінницькій області храму ікони Божої Матері "Всіх скорботних радості".

Нагадаємо, раніше ряд храмів відмовився від підпорядкування Московському патріархату. 21 грудня на Закарпатті перший прихід перейшов до єпархії єдиної Православної церкви України. Так вчинив прихід святого першомученика архідиякона Стефана в селі Минай.

Також стало відомо про вихід з УПЦ МП приходу храму святих апостолів Петра і Павла в Жовкві Львівської області.


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Теги: Православна церква України
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