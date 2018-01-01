Поблизу Ковеля згорів автобус, який віз людей до Польщі. ВІДЕО





Про це на своїй сторінці у Євген Середа.



Чоловік написав, що на момент загорання пасажири автобуса спали. Займання почалось на другому поверсі транспортного засобу.



Лише дивом сусідка по автобусу Євгена Середи Марина прокинулась від їдкого запаху диму та розбудила його.



В пожежі люди втратили багато цінних речей, документи та гроші.



"Рождество. Мы живы. Мы случайно проснулись... И случайно выжили благодаря Тому чьё это Рождество..

Не доезжая несколько километров до Ковеля, наш автобус компании "Ecolines" следующий из Киева в Варшаву, загорелся..

Мы с Мариной сидели на первых местах на втором этаже, именно там где начало гореть.. Марина проснулась и разбудила меня, я начал орать пожар.. И мы спасли людей..

Мы потеряли много ценных вещей, люди остались без документов и денег, но то такое, мы реально надышались продуктов горения пластика и роль играли секунды, и то что милостью Божьей проснулась Марина..

С Рождеством Христовым вас друзья.. Нам есть за что Его благодарить..", - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч на 25 грудня, за кілька кілометрів від Ковеля загорівся автобус компанії "Ecolines", сполученням "Київ-Варшава".Про це на своїй сторінці у facebook написав один з пасажирів автобусаЧоловік написав, що на момент загорання пасажири автобуса спали. Займання почалось на другому поверсі транспортного засобу.Лише дивом сусідка по автобусу Євгена Середипрокинулась від їдкого запаху диму та розбудила його.В пожежі люди втратили багато цінних речей, документи та гроші."Рождество. Мы живы. Мы случайно проснулись... И случайно выжили благодаря Тому чьё это Рождество..Не доезжая несколько километров до Ковеля, наш автобус компании "Ecolines" следующий из Киева в Варшаву, загорелся..Мы с Мариной сидели на первых местах на втором этаже, именно там где начало гореть.. Марина проснулась и разбудила меня, я начал орать пожар.. И мы спасли людей..Мы потеряли много ценных вещей, люди остались без документов и денег, но то такое, мы реально надышались продуктов горения пластика и роль играли секунды, и то что милостью Божьей проснулась Марина..С Рождеством Христовым вас друзья.. Нам есть за что Его благодарить..", - йдеться в дописі.

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