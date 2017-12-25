Як у Володимирі в храмі відзначали Різдво. ФОТО
Сьогодні, 15:15
У Володимирі-Волинському в храмі Іоакима та Анни відбулася урочиста Різдвяна меса.
Храм до свята за традицією прикрасили стрічками, гірляндами, ялинками та встановили шопку, - пише Буг.
Нагадаємо, що 25-го грудня римо-католицька церква і більшість протестантських церков святкують Різдво Христове за сучасним григоріанським календарем.
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Храм до свята за традицією прикрасили стрічками, гірляндами, ялинками та встановили шопку, - пише Буг.
Нагадаємо, що 25-го грудня римо-католицька церква і більшість протестантських церков святкують Різдво Христове за сучасним григоріанським календарем.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Магія Різдва: у луцькому соборі відбулося урочисте богослужіння. ФОТО
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