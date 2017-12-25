вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як у Володимирі в храмі відзначали Різдво. ФОТО

Як у Володимирі в храмі відзначали Різдво. ФОТО
У Володимирі-Волинському в храмі Іоакима та Анни відбулася урочиста Різдвяна меса.

Храм до свята за традицією прикрасили стрічками, гірляндами, ялинками та встановили шопку, - пише Буг.

Нагадаємо, що 25-го грудня римо-католицька церква і більшість протестантських церков святкують Різдво Христове за сучасним григоріанським календарем.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Магія Різдва: у луцькому соборі відбулося урочисте богослужіння. ФОТО

Як у Володимирі в храмі відзначали Різдво. ФОТО
Як у Володимирі в храмі відзначали Різдво. ФОТО
Як у Володимирі в храмі відзначали Різдво. ФОТО
Як у Володимирі в храмі відзначали Різдво. ФОТО
Як у Володимирі в храмі відзначали Різдво. ФОТО
Як у Володимирі в храмі відзначали Різдво. ФОТО
Як у Володимирі в храмі відзначали Різдво. ФОТО
Як у Володимирі в храмі відзначали Різдво. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Різдво, католики, Володимир-Волинський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП знакових подій 2018-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Пасажири луцької маршрутки змусили водія вимкнути російську «попсу»
ТОП-10 найрезонансніших подій області у 2018-му за версією «ВолиньPost»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Києві в маршрутці помер чоловік
Сьогодні, 16:01
В містечку на Волині хочуть відкоригувати тарифи на воду
Сьогодні, 15:28
Як у Володимирі в храмі відзначали Різдво. ФОТО
Сьогодні, 15:15
Битва за життя: на лікування хлопчика з Волині не вистачає ще 6 700 доларів
Сьогодні, 14:51
У Луцьку за вихідні – 95 травмованих, з них – 17 з переломами
Сьогодні, 14:16
Схожі новини
Католицьке Різдво у Володимирі. ФОТО Католицьке Різдво у Володимирі. ФОТО
25 грудень, 2017, 15:01
Католицьке Різдво: що категорично не можна робити в цей день Католицьке Різдво: що категорично не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:29
Показали, як у Луцьку католики відзначають Різдво. ФОТО Показали, як у Луцьку католики відзначають Різдво. ФОТО
24 грудень, 22:38
У Володимирі влаштували вечір колядок. ФОТО У Володимирі влаштували вечір колядок. ФОТО
08 січень, 00:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали, як виглядало волинське місто 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 16:25
 0
Волинянин поділився досвідом розмитнення «євробляхи». ВІДЕО
Сьогодні, 16:04
 0
У Києві в маршрутці помер чоловік
Сьогодні, 16:01
 0
В містечку на Волині хочуть відкоригувати тарифи на воду
Сьогодні, 15:28
 0
Як у Володимирі в храмі відзначали Різдво. ФОТО
Сьогодні, 15:15
 0
Медіа
відео
1/8