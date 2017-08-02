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Волинський школяр тріумфував на всеукраїнському пісенному фестивалі

Волинський школяр тріумфував на всеукраїнському пісенному фестивалі
Волинянин Андрій Ковальський успішно виступив на фестивалі-конкурсі «Сяйво Первоцвітів» та XV вокально-хореографічному конкурсі-фестивалі «KYIV ART TIME».

До новорічних свят асоціація «Child.ua» ініціює в Україні новорічний марафон добра, на якому виступав Андрій, - пише Район.Любомль.

З марафону хлопець вирушив на V Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Сяйво Первоцвітів», де серед 350 конкурсантів з різних куточків України здобув гран-прі в номінації «вокал» із піснею «Nobody but you».

«Мені подарували кубок, диплом, книгу, медаль та сертифікат на безкоштовну участь у конкурсі «В обіймах часу». А коли повернувся на Новорічний марафон добра, Євгенія Тимошенко похвалила мене, що встиг і у них виступити, і здобути Гран-прі», – розповів про участь Андрій Ковальський.

Хлопець здобув І місце і звання «Оксамитовий голос» з піснею «Altair» «The Hardkiss» на XV ювілейному вокально-хореографічному конкурсі-фестивалі. У подарунок отримав диплом, медаль і настінний годинник.

«Це дуже виснажуюче, тим паче в таку погоду треба берегти голос. Дуже приємно, що фахівці оцінювали справедливо», – додав Андрій.


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Теги: конкурс, волинянин, Любомль, учень
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