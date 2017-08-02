Волинський школяр тріумфував на всеукраїнському пісенному фестивалі





До новорічних свят асоціація «Child.ua» ініціює в Україні новорічний марафон добра, на якому виступав Андрій, - пише



З марафону хлопець вирушив на V Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Сяйво Первоцвітів», де серед 350 конкурсантів з різних куточків України здобув гран-прі в номінації «вокал» із піснею «Nobody but you».



«Мені подарували кубок, диплом, книгу, медаль та сертифікат на безкоштовну участь у конкурсі «В обіймах часу». А коли повернувся на Новорічний марафон добра, Євгенія Тимошенко похвалила мене, що встиг і у них виступити, і здобути Гран-прі», – розповів про участь Андрій Ковальський.



Хлопець здобув І місце і звання «Оксамитовий голос» з піснею «Altair» «The Hardkiss» на XV ювілейному вокально-хореографічному конкурсі-фестивалі. У подарунок отримав диплом, медаль і настінний годинник.



«Це дуже виснажуюче, тим паче в таку погоду треба берегти голос. Дуже приємно, що фахівці оцінювали справедливо», – додав Андрій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянин Андрій Ковальський успішно виступив на фестивалі-конкурсі «Сяйво Первоцвітів» та XV вокально-хореографічному конкурсі-фестивалі «KYIV ART TIME».До новорічних свят асоціація «Child.ua» ініціює в Україні новорічний марафон добра, на якому виступав Андрій, - пише Район.Любомль З марафону хлопець вирушив на V Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Сяйво Первоцвітів», де серед 350 конкурсантів з різних куточків України здобув гран-прі в номінації «вокал» із піснею «Nobody but you».«Мені подарували кубок, диплом, книгу, медаль та сертифікат на безкоштовну участь у конкурсі «В обіймах часу». А коли повернувся на Новорічний марафон добра, Євгенія Тимошенко похвалила мене, що встиг і у них виступити, і здобути Гран-прі», – розповів про участь Андрій Ковальський.Хлопець здобув І місце і звання «Оксамитовий голос» з піснею «Altair» «The Hardkiss» на XV ювілейному вокально-хореографічному конкурсі-фестивалі. У подарунок отримав диплом, медаль і настінний годинник.«Це дуже виснажуюче, тим паче в таку погоду треба берегти голос. Дуже приємно, що фахівці оцінювали справедливо», – додав Андрій.

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