Вітання митрополита Луцького і Волинського Михаїла

Христос народився! Дорогі брати й сестри!Нині ми знову чуємо чудові церковні піснеспіви, складені древніми авторами на честь народження Богомладенця, знову з усіма ангелами співаємо: «Слава во вишніх Богу, і на землі мир, у людях благовоління».Як завжди, з великою радістю і духовним піднесенням святкує Церква Різдво Господа нашого Ісуса Христа. Через безмежну Божественну любов заради нас, людей, і заради нашого вічного спасіння народився на землі Син Божий.Перебуваючи у молитовному спогляданні біля вифлиємських ясел, ми вкотре запитуємо себе: як відповідаємо на любов Господа, Який послав Сина Свого Єдинородного, «щоб усякий, хто вірує в Нього, не загинув, а мав життя вічне» (Ін. 3, 16). Сьогодні радісна звістка про Різдво Богонемовляти звернена до кожного з нас та закликає разом зі східним мудрецями і простими пастухами пізнати в Ісусі свого Бога, принести Йому дар чистого серця, розкрити для Нього нашу душу, щоб у ній також народився Христос. Це свято говорить нам про найголовніше: ми покликані навчитися любити Бога і служити Йому, нашому Спасителеві, Тому, Хто дарував це спасіння всім народам і на всі часи, Хто й нині розкриває Свої обійми для кожного з нас.«Христос народжується – славте! Христос з Небес – зустрічайте!» – торжествуючи, закликає нас нині свята Церква відкрити свої серця, щоби Христос увійшов у наше життя і наповнив його миром і радістю. Бог стає Людиною – значить, наше спасіння йде від Самого Бога. Людина має розвивати свій зв’язок зі Всевишнім, особистий зв’язок любові з Христом. Священне Писання говорить, що перша і найголовніша Божественна заповідь – любити Господа свого.Ісус Христос – це Бог миру, Який приходить із вертепу. Божий Син просить прийти нас у майже безлюдне місце, зупинитися біля ясел, де народився, та взяти цей спокій до своєї душі. Першим подати руку примирення і засвідчити готовність послужити своєму ближньому. Спаситель часто звертається до людей: «Мир вам!». Священики також під час богослужінь неодноразово благословляють вірних цими словами. Мир є одним із плодів Святого Духа. Йоан Золотоустий навчає, що правдиве щастя і мир – означає уникати зла і виявляти християнські чесноти.Святі отці Церкви стверджують, що Син Божий приходив на землю, аби відкрити людям шлях до обоження і Богосинівства, зробити їх «причасниками Божественної природи» і наслідниками вічного блаженного життя у Небесному Царстві.Торік ми з вами мали важливі церковно-історичні події. Урочисто відсвяткувавши 1030-ліття хрещення Київської Русі, здійснилася мрія багатьох поколінь українців: 15 грудня 2018 року в Софійському соборі столиці відбувся Об’єднавчий Собор, на якому створено єдину помісну Православну Церкву України. Вона отримала визнання від Константинопольської Церкви-Матері та включена до диптиху (списка) Православних Церков світу.Святкуючи Різдво Христове, молімося, щоб Дух Божественної любові торкнувся серця кожного православного українця, допоміг нам примиритися й об’єднатися в єдиній Церкві.Щиро вітаю всіх волинян із Різдвом Христовим і з Новим 2019 роком. Бажаю всім міцного здоров’я, Божого благословення, віри і надії, що в нас буде все добре.Подякуймо ж нині Господові за всі Його благодіяння, даровані нашій святій Церкві та кожному з нас у минулому році. Просімо милості та благословення на майбутнє, щоб запанував мир в Україні після перемоги над російським агресором на Сході нашої держави.Усім вам зичу радісних свят і веселої коляди!Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з усіма вами!Христос народився! Славімо Його!З ласки Божої Михаїл, митрополит Луцький і Волинський