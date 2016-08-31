Волинські громади отримали додатково 24 гектари землі





14 об’єднаних територіальних громад отримали 24 234, 69 гектарів гектарів земель поза межами населених пунктів с/г призначення. Про це



Урочиста передача землі відбулася одночасно у всій Україні. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман назвав передачу землі дуже важливою справою, яка наповнена конкретним змістом.



Понад 650 ОТГ отримали землю поза межами населених пунктів с/г призначення. У 2018 році об’єднаним територіальним громадам передали 1,5 млн гектарів землі.



Зі слів прем’єра, цей процес буде продовжений і наступного року. Він закликав ОТГ максимально використовувати земельні ресурси.



Виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України Максим Мартинюк розповів, що ОТГ передають сформовані та належним чином зареєстровані земельні ділянки.



Також посадовець рекомендував громадам користуватися сервісами для електронних торгів для ефективного наповнення бюджетів.



Заступник голови Волинської ОДА Сергій Кошарук зазначив, що йдеться не лише про передачу повноважень, але й передачу відповідальності. Він закликав ОТГ ефективно працювати у сфері земельної децентралізації.



Також він відзначив у процесі реформи децентралізації роль директора Волинського Центру розвитку місцевого самоврядування Анатолія Пархом’юка.



Очільник Волинського ЦРМС Анатолій Пархом’юк зауважив, що процес передачі землі буде продовжуватися і має бути конституційно закріплений. Він додав, що потрібно знайти компроміси під час інвентаризації землі, яка на сьогодні ще не передана.



Зокрема:



- у Любомльському районі Головненська ОТГ отримала 1871,9022 гектарів, Рівненська ОТГ – 3421,1718 га,

- у Луцькому районі – Смолигівська ОТГ – 761,9161 га,

- у Володимир-Волинському районі – Устилузька – 3667,7302 га, у - - - Ковельському – Люблинецька ОТГ – 322,8890 га,

- в Іваничівському районі – Павлівська ОТГ – 1757,5937 га, Іваничівська ОТГ – 1330, 216 га, Поромівська ОТГ – 766, 3482,

- у Старовижівському районі – Сереховичівська ОТГ – 1091, 1500 га, Смідинська ОТГ – 1389, 9933,

- у Ратнівському районі – Забродівська ОТГ – 3540, 9651 га,

- у Рожищенському районі – Копачівська ОТГ – 960,9013, Ратнівська ОТГ – Самарівська – 2805,0999,

- у Старовижівському районі – Дубечненська ОТГ – 546, 8766.



Загалом чотирнадцять волинських ОТГ отримали 24 234, 69 гектарів гектарів землі поза межами населених пунктів с/г призначення.



Це четверта передача землі волинським ОТГ. Третя відбулася 27 вересня 2018 року, тоді вісім волинських об’єднаних територіальних громад отримали 15 595,09 гектарів земель поза межами населених пунктів с/г призначення. Друга відбулася 6 червня 2018 року – сім волинських ОТГ отримали землю поза межами населених пунктів с\г призначення.



У червні волинським ОТГ передали близько 9 тисяч гектарів. Перша передача відбулася 27 лютого 2018 року. Городищенській ОТГ отримала 962 гектари.



Як наголосив в.о. начальника Головного управління Держгеокадастру у Волинській області Олесь Іващенко, процес триває. Надалі земельні ділянки передаватимуть ОТГ у 2019 році.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відбулася чергова передача Головним управлінням Держгеокадастру у Волинській області земель поза межами населених пунктів сільськогосподарського призначення з державної у комунальну власність волинським об’єднаним громадам.14 об’єднаних територіальних громад отримали 24 234, 69 гектарів гектарів земель поза межами населених пунктів с/г призначення. Про це інформує Волинський Центр розвитку місцевого самоврядування, який створений за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону України.Урочиста передача землі відбулася одночасно у всій Україні. Прем’єр-міністр Україниназвав передачу землі дуже важливою справою, яка наповнена конкретним змістом.Понад 650 ОТГ отримали землю поза межами населених пунктів с/г призначення. У 2018 році об’єднаним територіальним громадам передали 1,5 млн гектарів землі.Зі слів прем’єра, цей процес буде продовжений і наступного року. Він закликав ОТГ максимально використовувати земельні ресурси.Виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства Українирозповів, що ОТГ передають сформовані та належним чином зареєстровані земельні ділянки.Також посадовець рекомендував громадам користуватися сервісами для електронних торгів для ефективного наповнення бюджетів.Заступник голови Волинської ОДАзазначив, що йдеться не лише про передачу повноважень, але й передачу відповідальності. Він закликав ОТГ ефективно працювати у сфері земельної децентралізації.Також він відзначив у процесі реформи децентралізації роль директора Волинського Центру розвитку місцевого самоврядуванняОчільник Волинського ЦРМС Анатолій Пархом’юк зауважив, що процес передачі землі буде продовжуватися і має бути конституційно закріплений. Він додав, що потрібно знайти компроміси під час інвентаризації землі, яка на сьогодні ще не передана.Зокрема:- у Любомльському районі Головненська ОТГ отримала 1871,9022 гектарів, Рівненська ОТГ – 3421,1718 га,- у Луцькому районі – Смолигівська ОТГ – 761,9161 га,- у Володимир-Волинському районі – Устилузька – 3667,7302 га, у - - - Ковельському – Люблинецька ОТГ – 322,8890 га,- в Іваничівському районі – Павлівська ОТГ – 1757,5937 га, Іваничівська ОТГ – 1330, 216 га, Поромівська ОТГ – 766, 3482,- у Старовижівському районі – Сереховичівська ОТГ – 1091, 1500 га, Смідинська ОТГ – 1389, 9933,- у Ратнівському районі – Забродівська ОТГ – 3540, 9651 га,- у Рожищенському районі – Копачівська ОТГ – 960,9013, Ратнівська ОТГ – Самарівська – 2805,0999,- у Старовижівському районі – Дубечненська ОТГ – 546, 8766.Загалом чотирнадцять волинських ОТГ отримали 24 234, 69 гектарів гектарів землі поза межами населених пунктів с/г призначення.Це четверта передача землі волинським ОТГ. Третя відбулася 27 вересня 2018 року, тоді вісім волинських об’єднаних територіальних громад отримали 15 595,09 гектарів земель поза межами населених пунктів с/г призначення. Друга відбулася 6 червня 2018 року – сім волинських ОТГ отримали землю поза межами населених пунктів с\г призначення.У червні волинським ОТГ передали близько 9 тисяч гектарів. Перша передача відбулася 27 лютого 2018 року. Городищенській ОТГ отримала 962 гектари.Як наголосив в.о. начальника Головного управління Держгеокадастру у Волинській області, процес триває. Надалі земельні ділянки передаватимуть ОТГ у 2019 році.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію