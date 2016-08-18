вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Перекрили дорогу: волиняни протестують проти будівництва сміттєзвалища

Перекрили дорогу: волиняни протестують проти будівництва сміттєзвалища
Мешканці Цегова, що на Горохівщині протестують проти будівництва сміттєвого полігону.

Про це повідомляє Волинь.

Рішення про розміщення полігону твердих побутових відходів, що мав би обслуговувати місто Горохів, селище Мар’янівку і село Цегів, прийняли на одному зі сесійних засідань ще в 1995 році.

Втім, місцеві мешканці проти. Селяни кажуть, що будувати сміттєзвалище у визначеному місці – це не лише небезпечно для здоров’я, а й гріх. Мовляв, на виділеній під полігон земельній ділянці протікають джерела, на одному з яких колись з’явилася ікона Божої Матері. Її спершу відвезли в церкву до сусідів-холонівців, проте образ невідомо як знову знайшовся біля водиці і тоді його розмістили в сільському храмі.

Крім того, через початок будівництва сміттєзвалища, нещодавно почали вирубувати ліс, а ще селяни обурюються, що про роботи, які розпочалися, їх не попередили.

Діюче сміттєзвалище експлуатується з 1967 року. Територія його межує з містом. В даний час займає площу 4 га. Потужність сміттєзвалища становить 560 тис. м. куб. Через недостатню відстань до житлової зони сміттєзвалище не відповідає санітарним вимогам.

Тому на основі рішення Цегівської сільської ради Горохівською міською радою було розроблено проектно-кошторисну документацію, яка була оновлена (скоригована) у грудні 2013 року. Згідно зі зведеним кошторисним розрахунком, вартість об’єкта будівництва складала 22 мільйони гривень, проте фірма, яка виграла тендер, взялася виконати роботи за 17 млн грн.

До обурених людей виїхали представники місцевої і районної влади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сміттєзвалище, полігон, будівництво, протетс
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП знакових подій 2018-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Пасажири луцької маршрутки змусили водія вимкнути російську «попсу»
ТОП-10 найрезонансніших подій області у 2018-му за версією «ВолиньPost»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Перекрили дорогу: волиняни протестують проти будівництва сміттєзвалища
Сьогодні, 04:21
Вибори 2019: як проголосувати за ID-картою
Сьогодні, 03:15
Що думають волиняни про перенесення дати святкування Різдва
Сьогодні, 02:18
У Центральному парку Луцька невідомі зрізали ялинку
Сьогодні, 01:47
Пенсіонерка перерахувала 10 тисяч доларів на потреби української армії
Сьогодні, 00:29
Схожі новини
Волиняни проти будівництва сміттєзвалища на Горохівщині Волиняни проти будівництва сміттєзвалища на Горохівщині
21 грудень, 07:14
Під Тернополем другу добу горить сміттєзвалище. ФОТО Під Тернополем другу добу горить сміттєзвалище. ФОТО
18 серпень, 2016, 07:24
На Волині хочуть прокласти дорогу між райцентрами На Волині хочуть прокласти дорогу між райцентрами
26 грудень, 08:12
У селищі на Волині хочуть зводити багатоповерхівки У селищі на Волині хочуть зводити багатоповерхівки
21 грудень, 23:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Перекрили дорогу: волиняни протестують проти будівництва сміттєзвалища
Сьогодні, 04:21
 0
Вибори 2019: як проголосувати за ID-картою
Сьогодні, 03:15
 0
Що думають волиняни про перенесення дати святкування Різдва
Сьогодні, 02:18
 0
У Центральному парку Луцька невідомі зрізали ялинку
Сьогодні, 01:47
 0
Пенсіонерка перерахувала 10 тисяч доларів на потреби української армії
Сьогодні, 00:29
 0
Медіа
відео
1/8