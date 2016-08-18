Перекрили дорогу: волиняни протестують проти будівництва сміттєзвалища





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Рішення про розміщення полігону твердих побутових відходів, що мав би обслуговувати місто Горохів, селище Мар’янівку і село Цегів, прийняли на одному зі сесійних засідань ще в 1995 році.



Втім,



Крім того, через початок будівництва сміттєзвалища, нещодавно почали вирубувати ліс, а ще селяни обурюються, що про роботи, які розпочалися, їх не попередили.



Діюче сміттєзвалище експлуатується з 1967 року. Територія його межує з містом. В даний час займає площу 4 га. Потужність сміттєзвалища становить 560 тис. м. куб. Через недостатню відстань до житлової зони сміттєзвалище не відповідає санітарним вимогам.



Тому на основі рішення Цегівської сільської ради Горохівською міською радою було розроблено проектно-кошторисну документацію, яка була оновлена (скоригована) у грудні 2013 року. Згідно зі зведеним кошторисним розрахунком, вартість об’єкта будівництва складала 22 мільйони гривень, проте фірма, яка виграла тендер, взялася виконати роботи за 17 млн грн.



До обурених людей виїхали представники місцевої і районної влади.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці Цегова, що на Горохівщині протестують проти будівництва сміттєвого полігону.Про це повідомляє Волинь Рішення про розміщення полігону твердих побутових відходів, що мав би обслуговувати місто Горохів, селище Мар’янівку і село Цегів, прийняли на одному зі сесійних засідань ще в 1995 році.Втім, місцеві мешканці проти . Селяни кажуть, що будувати сміттєзвалище у визначеному місці – це не лише небезпечно для здоров’я, а й гріх. Мовляв, на виділеній під полігон земельній ділянці протікають джерела, на одному з яких колись з’явилася ікона Божої Матері. Її спершу відвезли в церкву до сусідів-холонівців, проте образ невідомо як знову знайшовся біля водиці і тоді його розмістили в сільському храмі.Крім того, через початок будівництва сміттєзвалища, нещодавно почали вирубувати ліс, а ще селяни обурюються, що про роботи, які розпочалися, їх не попередили.Діюче сміттєзвалище експлуатується з 1967 року. Територія його межує з містом. В даний час займає площу 4 га. Потужність сміттєзвалища становить 560 тис. м. куб. Через недостатню відстань до житлової зони сміттєзвалище не відповідає санітарним вимогам.Тому на основі рішення Цегівської сільської ради Горохівською міською радою було розроблено проектно-кошторисну документацію, яка була оновлена (скоригована) у грудні 2013 року. Згідно зі зведеним кошторисним розрахунком, вартість об’єкта будівництва складала 22 мільйони гривень, проте фірма, яка виграла тендер, взялася виконати роботи за 17 млн грн.До обурених людей виїхали представники місцевої і районної влади.

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