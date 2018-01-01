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У луцькому «Multiplex» покажуть українську комедію «Я, ти, він, вона»*

У луцькому «Multiplex» покажуть українську комедію «Я, ти, він, вона»*
Українська комедія від Квартал 95 «Я, ти, він, вона» у кінотеатрі MULTIPLEX.

Фільм «Я, ти, він, вона»
Вікове обмеження: 12+
Максим і Яна прожили у шлюбі 10 років. Стосунки перетворилися на союз, любов – на повагу, а пристрасть – на обов'язок. І коли на горизонті з’являються спокусливі перспективи… пара вирішує розлучитися. Чи змінить ситуацію випробувальний місяць, наданий суддею? А якщо вони втілять свої найекстремальніші мрії і найсміливіші фантазії?



http://bit.ly/2EMG1Ro

Фільм «Еліот – найменше оленя Санти»
Вікове обмеження : ЗА
Напередодні Різдва Блискавка, один з дев'яти летючих оленів Санта-Клауса, несподівано вирішує піти на пенсію. У поні Еліота є всього три дні, щоб втілити головну мрію свого життя: зайняти місце у команді Санти і розвозити дітворі різдвяні подарунки!



http://bit.ly/2QSNAx4


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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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