У луцькому «Multiplex» покажуть українську комедію «Я, ти, він, вона»*
Сьогодні, 18:45
Українська комедія від Квартал 95 «Я, ти, він, вона» у кінотеатрі MULTIPLEX.
Фільм «Я, ти, він, вона»
Вікове обмеження: 12+
Максим і Яна прожили у шлюбі 10 років. Стосунки перетворилися на союз, любов – на повагу, а пристрасть – на обов'язок. І коли на горизонті з’являються спокусливі перспективи… пара вирішує розлучитися. Чи змінить ситуацію випробувальний місяць, наданий суддею? А якщо вони втілять свої найекстремальніші мрії і найсміливіші фантазії?
http://bit.ly/2EMG1Ro
Фільм «Еліот – найменше оленя Санти»
Вікове обмеження : ЗА
Напередодні Різдва Блискавка, один з дев'яти летючих оленів Санта-Клауса, несподівано вирішує піти на пенсію. У поні Еліота є всього три дні, щоб втілити головну мрію свого життя: зайняти місце у команді Санти і розвозити дітворі різдвяні подарунки!
http://bit.ly/2QSNAx4
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Фільм «Я, ти, він, вона»
Вікове обмеження: 12+
Максим і Яна прожили у шлюбі 10 років. Стосунки перетворилися на союз, любов – на повагу, а пристрасть – на обов'язок. І коли на горизонті з’являються спокусливі перспективи… пара вирішує розлучитися. Чи змінить ситуацію випробувальний місяць, наданий суддею? А якщо вони втілять свої найекстремальніші мрії і найсміливіші фантазії?
http://bit.ly/2EMG1Ro
Фільм «Еліот – найменше оленя Санти»
Вікове обмеження : ЗА
Напередодні Різдва Блискавка, один з дев'яти летючих оленів Санта-Клауса, несподівано вирішує піти на пенсію. У поні Еліота є всього три дні, щоб втілити головну мрію свого життя: зайняти місце у команді Санти і розвозити дітворі різдвяні подарунки!
http://bit.ly/2QSNAx4
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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