У луцькому «Multiplex» покажуть українську комедію «Я, ти, він, вона»*

Українська комедія від Квартал 95 «Я, ти, він, вона» у кінотеатрі MULTIPLEX.Вікове обмеження: 12+Максим і Яна прожили у шлюбі 10 років. Стосунки перетворилися на союз, любов – на повагу, а пристрасть – на обов'язок. І коли на горизонті з’являються спокусливі перспективи… пара вирішує розлучитися. Чи змінить ситуацію випробувальний місяць, наданий суддею? А якщо вони втілять свої найекстремальніші мрії і найсміливіші фантазії?Вікове обмеження : ЗАНапередодні Різдва Блискавка, один з дев'яти летючих оленів Санта-Клауса, несподівано вирішує піти на пенсію. У поні Еліота є всього три дні, щоб втілити головну мрію свого життя: зайняти місце у команді Санти і розвозити дітворі різдвяні подарунки!