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Кір на Волині: медики розповіли про захворюваність в області. ВІДЕО

Кір на Волині: медики розповіли про захворюваність в області. ВІДЕО
На Волині хвороба кір продовжує косити "людей". Їй поступається навіть грип.

Гарячка, кон’юктивіт, плями на слизовій ротової порожнини і шкірні висипи. Такими неприємними ознаками виявляє себе кір, - йдеться у сюжеті 12 каналу.

"Хворих на грип у нас поки не діагностовано в лікарні, а зараз підвищена захворюваність іде по кору. І дорослі поступають, і діти», – розповіла медик Яна Михайлевич.

За її словами, протягом останніх 10 місяців в обласній інфекційній лікарні кір діагностували у 58 дорослих і 67 дітей. Вона також запевняє, що у лікарні є всі умови для лікування даної хвороби.

Деталі – у відео:


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Теги: кір, Волинь, хвороба
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