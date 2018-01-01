Кір на Волині: медики розповіли про захворюваність в області. ВІДЕО
Сьогодні, 12:01
На Волині хвороба кір продовжує косити "людей". Їй поступається навіть грип.
Гарячка, кон’юктивіт, плями на слизовій ротової порожнини і шкірні висипи. Такими неприємними ознаками виявляє себе кір, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
"Хворих на грип у нас поки не діагностовано в лікарні, а зараз підвищена захворюваність іде по кору. І дорослі поступають, і діти», – розповіла медик Яна Михайлевич.
За її словами, протягом останніх 10 місяців в обласній інфекційній лікарні кір діагностували у 58 дорослих і 67 дітей. Вона також запевняє, що у лікарні є всі умови для лікування даної хвороби.
Деталі – у відео:
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Гарячка, кон’юктивіт, плями на слизовій ротової порожнини і шкірні висипи. Такими неприємними ознаками виявляє себе кір, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
"Хворих на грип у нас поки не діагностовано в лікарні, а зараз підвищена захворюваність іде по кору. І дорослі поступають, і діти», – розповіла медик Яна Михайлевич.
За її словами, протягом останніх 10 місяців в обласній інфекційній лікарні кір діагностували у 58 дорослих і 67 дітей. Вона також запевняє, що у лікарні є всі умови для лікування даної хвороби.
Деталі – у відео:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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