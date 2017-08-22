«Йдіть возити дрова»: водій луцької маршрутки проігнорував матір з дитиною

У Луцьку водій маршрутки №17а проігнорував сигнал про зупинку.Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" повідомила"Накипіло... Обурена дуже... ось цей водій цієї маршрутки не зупинявся на зупинках, на моє обурення мовчки дивився навіть не пояснюючи свої дії. Добре чув завчасно про зупинку, але на що зупинятися, коли наступна в нього кінцева. Вам не з людьми працювати, йдіть возити дрова... Через нього розминулись з автобусом, яким мали їхати додому і годину мерзнули і мокнули з дитиною. Зробімо його відомим. Бо гроші за проїзд беруть, а сервіс на нулю. А головне людські якості які в цього водія відсутні", - йдеться у дописі.