Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО
Сьогодні, 10:16
У мережі з'явилися неймовірні знімки святкового Луцька.
Їх у Facebook опублікував волинський фотограф Віктор Чухрай.
"Фрагменти різдвяних вечорів у Луцьку..." - пише автор світлин.
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Їх у Facebook опублікував волинський фотограф Віктор Чухрай.
"Фрагменти різдвяних вечорів у Луцьку..." - пише автор світлин.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинський фотограф показав магію та красу костелу Петра і Павла. ФОТО
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