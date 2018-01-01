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Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО

Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО
У мережі з'явилися неймовірні знімки святкового Луцька.

Їх у Facebook опублікував волинський фотограф Віктор Чухрай.

"Фрагменти різдвяних вечорів у Луцьку..." - пише автор світлин.

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Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО
Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО
Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО
Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО
Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО
Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО
Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО
Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО
Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО
Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО
Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО
Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО
Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО
Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО
Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО
Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО

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Теги: фото, Віктор Чухрай
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