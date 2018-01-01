Новорічна мрія: донька загиблого волинського Героя хоче побачити Тіну Кароль

18-річна Христина захоплюється творчістю української співачки Тіни Кароль та понад усе мріє з нею зустрітися.Про це у Facebook написав волинський волонтер"Друзі – ми віримо у силу фб і у ваше сприяння! Просимо 5 хв. вашої уваги на добру справу! У новорічний час люди загадують бажання і мрії мають властивість збуватися. А давайте всі разом підтримаємо нашу підопічну дитину з проекту "Діти Небесного Легіону" – голубооку скромну красуню з гарним голосом і щирою посмішкою, 18-річну Христя Ващеня – котра мріє коли-небудь зустрітися з її кумиром, Тіною Кароль. Можливо спільними зусиллями ми зможемо Тіночці донести цю історію і посприяти у зустрічі! Будемо також раді і в будь-який інший спосіб переказати допомогу чи сприяння розвинути співочий талант дівчинці! Принаймні послухати гарну пісню всім не завадить і однозначно піде на користь! А якщо ще й зробите репост – будемо дуже вдячні, бо дуже сподіваємось, що спільними зусиллями ми зможемо передати мрію, хто зможе допомогти її реалізувати!" - йдеться у дописі.Христинка – дуже скромне та миле дитя і попри те, що у неї війна відібрала татуся, вона знаходить сили дарувати світу свою посмішку і бути «безнадійно закоханою в життя». Христя ще з дитинства почала захоплюватися вокалом – і вже робить успішні кроки на університетській сцені (навчається на ІІ курсі Луцького національного технічного університету)."Каже, що хотіла б як і вона стати співачкою і рівняється саме на Тіночку. А тато дівчинки Іван назавжди залишиться 39-річним. Механік-водій танку 51-ї механізованої бригади героїчно загинув 18 червня 2014 року в бою на околиці Станиці Луганської разом з командиром екіпажу, також волинянином – Володимиром Крохмалем. Танк Т-64Б 51-ї (тепер 14-ї) бригади потрапив у оточення терористів. Щоб не віддати бойову машину в руки окупантам та не здаватися у полон, тато Христинки разом з побратимом прийняли рішення підірвати танк, ціною власного життя..." - пише волонтер.