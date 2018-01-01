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Волинські лісівники продовжують виготовляти та встановлювати зупинки. ФОТО

Волинські лісівники продовжують виготовляти та встановлювати зупинки. ФОТО
Нові дерев’яні будівлі-зупинки нещодавно знову з’явилися обабіч доріг району на стоянках автобусів, де їх не було.

Ініціативу зі встановлення зупинок ось уже рік продовжують лісівники. А у час негоди та опадів зупинки, у яких можна заховатися, щоб почекати на громадський транспорт, є дуже необхідними. Повідомляє прес-служба ДП «Любомльський лісгосп».

Тож працівники ДП «Любомльський лісгосп» виготовили та відвезли на потрібні місця ще дві новенькі дерев’яні споруди. Одну – розташували на Володимирській автотрасі міста Любомль, навпроти хлібопекарні, іншу – у віддаленому селі Пустинка, при дорозі, що веде до сіл – Ладинь і Мосир.
Волинські лісівники продовжують виготовляти та встановлювати зупинки. ФОТО

Волинські лісівники продовжують виготовляти та встановлювати зупинки. ФОТО

Ще одна – на завершальному етапі виготовлення чекає своєї черги у столярному цеху та буде встановлена на міжнародній трасі Володимир-Волинський–Брест у селі Куснище.

Зупинки у Любомльському держлісгоспі споруджують вправні столярі Валерій Форманюк та Сергій Мелюх, працю яких, крім цієї можна побачити у рекреаційних пунктах та інших об’єктах, що належать підприємству. Бесідки, гойдалки, лавочки, паркани – усе це фантазійна робота рук майстрів.
Волинські лісівники продовжують виготовляти та встановлювати зупинки. ФОТО

Даруючи людям необхідні речі, створюючи затишок і комфорт, лісівники у свою чергу просять шанувати і берегти цей нелегкий труд.

Нагадаємо, нещодавно оригінальна зупинка від лісівників з'явилась і в селі Прилісне Маневицького району.

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Теги: зупинка, дерево, лісівники
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