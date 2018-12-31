Нардеп Ігор Лапін прозвітував за роботу в 2018 році
Сьогодні, 14:55
Народний депутат Ігор Лапін підвів підсумки своєї депутатської діяльності.
«Ось і закінчується 2018 рік. Рік зрад і перемог. В цей рік можливо недостатньо, але мені все таки вдалось», – пише народний обранець на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, передає ВАР.
Так, Ігор Лапін прозвітував, що в 2018 році подав 37 законопроектів.
«Подати 37 законопроектів, серед яких: 8245 – про внесення змін до статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» щодо проведення публічних закупівель органами державної влади та місцевого самоврядування; 9266 – про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реалізації виборчого права громадян; 9116 – про внесення змін до Закону України «Про санкції» (щодо синхронізації санкцій з міжнародним співтовариством)», – повідомив він.
Окрім того, депутат подав більше 100 правок до 5 проектів законів, серед яких: 7066 – Про приватизацію державного майна; 7440 – Про Вищий антикорупційний суд; 8068 – Про національну безпеку України. 31 запит до КМУ, керівникам міністерств і відомств України,ГПУ, місцевим органам влади і управління.
Ігор Лапін в своєму дописі інформує, що в цьому році також декілька разів вдалось відвідати побратимів на сході України, а також у робочій поїздці відвідати Китай, де він вивчав їхні новітні технології, зокрема, ті, які застосовуються для безпеки громадян. Звітує нардеп і про залучену субвенцію для соціально-економічного розвитку.
«У цьому році було залучено з держбюджету 6 млн грн. субвенції на закупівлю медичного обладнання для Луцької міської лікарні, 2 млн 4 тис 876 грн. для реконструкції приміщень відділення водолікування КЗ «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги» під реабілітаційний центр та 1 млн 200 тис грн на нове будівництво волоконно-оптичних мереж з встановленням камер відео спостереження (Безпечне місто). Окрім того, близько 10 млн грн. в 2018 році було залучено на електрофікацію та вуличне освітлення волинських сіл та ОТГ.» – зауважує Ігор Лапін.
Парламентар також повідомив про те, що:
- Надійшло та опрацьовано 1200 звернень від громадян;
– Взяв участь у всіх 10 засіданнях Комітету з правової політики та правосуддя;
– Головував на усіх засіданнях Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації;
– Взяв участь в обговоренні питань щодо права військовослужбовців на справедливий суд;
– Мав зустріч з конгресменом США Сендером Левіним;
– Взяв участь в комітетських слуханнях щодо питань приватизації, в круглому столі щодо перехідного правосуддя;
– Доєднався до обговорення питання застосування експертиз в стратегіях захисту;
– Лобіював питання щодо права військовослужбовців на справедливий суд;
– У 2018 році привітав школярів та педагогічний колектив з відкриттям школи №27 м. Луцька, яка будувалась більше 6 років. За каденції Лапіна на будівництво залучили близько 40 млн грн. субвенції для соціально-економічного розвитку.
«Наприкінці року був проголосований законопроект мого співавторства 5309 про перейменування УПЦ МП, який ми зареєстрували ще в 2016 році», – пише депутат.
Також, Ігор Лапін нагадує про голосування таких важливих рішеннь у ВР, як:
Введення воєнного стану;
За санкції проти кремлівських пропагандистів та телеканалів;
Створення Антикорупційного суду.
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«Ось і закінчується 2018 рік. Рік зрад і перемог. В цей рік можливо недостатньо, але мені все таки вдалось», – пише народний обранець на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, передає ВАР.
Так, Ігор Лапін прозвітував, що в 2018 році подав 37 законопроектів.
«Подати 37 законопроектів, серед яких: 8245 – про внесення змін до статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» щодо проведення публічних закупівель органами державної влади та місцевого самоврядування; 9266 – про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реалізації виборчого права громадян; 9116 – про внесення змін до Закону України «Про санкції» (щодо синхронізації санкцій з міжнародним співтовариством)», – повідомив він.
Окрім того, депутат подав більше 100 правок до 5 проектів законів, серед яких: 7066 – Про приватизацію державного майна; 7440 – Про Вищий антикорупційний суд; 8068 – Про національну безпеку України. 31 запит до КМУ, керівникам міністерств і відомств України,ГПУ, місцевим органам влади і управління.
Ігор Лапін в своєму дописі інформує, що в цьому році також декілька разів вдалось відвідати побратимів на сході України, а також у робочій поїздці відвідати Китай, де він вивчав їхні новітні технології, зокрема, ті, які застосовуються для безпеки громадян. Звітує нардеп і про залучену субвенцію для соціально-економічного розвитку.
«У цьому році було залучено з держбюджету 6 млн грн. субвенції на закупівлю медичного обладнання для Луцької міської лікарні, 2 млн 4 тис 876 грн. для реконструкції приміщень відділення водолікування КЗ «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги» під реабілітаційний центр та 1 млн 200 тис грн на нове будівництво волоконно-оптичних мереж з встановленням камер відео спостереження (Безпечне місто). Окрім того, близько 10 млн грн. в 2018 році було залучено на електрофікацію та вуличне освітлення волинських сіл та ОТГ.» – зауважує Ігор Лапін.
Парламентар також повідомив про те, що:
- Надійшло та опрацьовано 1200 звернень від громадян;
– Взяв участь у всіх 10 засіданнях Комітету з правової політики та правосуддя;
– Головував на усіх засіданнях Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації;
– Взяв участь в обговоренні питань щодо права військовослужбовців на справедливий суд;
– Мав зустріч з конгресменом США Сендером Левіним;
– Взяв участь в комітетських слуханнях щодо питань приватизації, в круглому столі щодо перехідного правосуддя;
– Доєднався до обговорення питання застосування експертиз в стратегіях захисту;
– Лобіював питання щодо права військовослужбовців на справедливий суд;
– У 2018 році привітав школярів та педагогічний колектив з відкриттям школи №27 м. Луцька, яка будувалась більше 6 років. За каденції Лапіна на будівництво залучили близько 40 млн грн. субвенції для соціально-економічного розвитку.
«Наприкінці року був проголосований законопроект мого співавторства 5309 про перейменування УПЦ МП, який ми зареєстрували ще в 2016 році», – пише депутат.
Також, Ігор Лапін нагадує про голосування таких важливих рішеннь у ВР, як:
Введення воєнного стану;
За санкції проти кремлівських пропагандистів та телеканалів;
Створення Антикорупційного суду.
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