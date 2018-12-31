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Нардеп Ігор Лапін прозвітував за роботу в 2018 році

Нардеп Ігор Лапін прозвітував за роботу в 2018 році
Народний депутат Ігор Лапін підвів підсумки своєї депутатської діяльності.

«Ось і закінчується 2018 рік. Рік зрад і перемог. В цей рік можливо недостатньо, але мені все таки вдалось», – пише народний обранець на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, передає ВАР.

Так, Ігор Лапін прозвітував, що в 2018 році подав 37 законопроектів.

«Подати 37 законопроектів, серед яких: 8245 – про внесення змін до статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» щодо проведення публічних закупівель органами державної влади та місцевого самоврядування; 9266 – про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реалізації виборчого права громадян; 9116 – про внесення змін до Закону України «Про санкції» (щодо синхронізації санкцій з міжнародним співтовариством)», – повідомив він.

Окрім того, депутат подав більше 100 правок до 5 проектів законів, серед яких: 7066 – Про приватизацію державного майна; 7440 – Про Вищий антикорупційний суд; 8068 – Про національну безпеку України. 31 запит до КМУ, керівникам міністерств і відомств України,ГПУ, місцевим органам влади і управління.

Ігор Лапін в своєму дописі інформує, що в цьому році також декілька разів вдалось відвідати побратимів на сході України, а також у робочій поїздці відвідати Китай, де він вивчав їхні новітні технології, зокрема, ті, які застосовуються для безпеки громадян. Звітує нардеп і про залучену субвенцію для соціально-економічного розвитку.

«У цьому році було залучено з держбюджету 6 млн грн. субвенції на закупівлю медичного обладнання для Луцької міської лікарні, 2 млн 4 тис 876 грн. для реконструкції приміщень відділення водолікування КЗ «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги» під реабілітаційний центр та 1 млн 200 тис грн на нове будівництво волоконно-оптичних мереж з встановленням камер відео спостереження (Безпечне місто). Окрім того, близько 10 млн грн. в 2018 році було залучено на електрофікацію та вуличне освітлення волинських сіл та ОТГ.» – зауважує Ігор Лапін.

Парламентар також повідомив про те, що:

- Надійшло та опрацьовано 1200 звернень від громадян;

– Взяв участь у всіх 10 засіданнях Комітету з правової політики та правосуддя;

– Головував на усіх засіданнях Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації;

– Взяв участь в обговоренні питань щодо права військовослужбовців на справедливий суд;

– Мав зустріч з конгресменом США Сендером Левіним;

– Взяв участь в комітетських слуханнях щодо питань приватизації, в круглому столі щодо перехідного правосуддя;

– Доєднався до обговорення питання застосування експертиз в стратегіях захисту;

– Лобіював питання щодо права військовослужбовців на справедливий суд;

– У 2018 році привітав школярів та педагогічний колектив з відкриттям школи №27 м. Луцька, яка будувалась більше 6 років. За каденції Лапіна на будівництво залучили близько 40 млн грн. субвенції для соціально-економічного розвитку.

«Наприкінці року був проголосований законопроект мого співавторства 5309 про перейменування УПЦ МП, який ми зареєстрували ще в 2016 році», – пише депутат.

Також, Ігор Лапін нагадує про голосування таких важливих рішеннь у ВР, як:

Введення воєнного стану;

За санкції проти кремлівських пропагандистів та телеканалів;

Створення Антикорупційного суду.

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Теги: Ігор Лапін
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