Розповіли, скільки пар на Волині побралося за добу в 2018 році
Сьогодні, 11:01
З часу запуску пілотного проекту «Шлюб за добу» послугою скористалося 1211 волинських пар.
Про це повідомили у Головному територіальному управління юстиції у Волинській області.
29 липня 2016 року в Україні запустили пілотний проект «Шлюб за добу», завдяки чому пари можуть не чекати місяць, а одружитися одразу через 24 години після подачі всіх потрібних документів.
Зазначають, що у Волинській області проект діє у Луцьку, Володимир-Волинську, Нововолинську та Ковелі.
За цей час у цих містах 1 211 пар зареєструвало шлюб, з них — 817 у 2018 році.
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Про це повідомили у Головному територіальному управління юстиції у Волинській області.
29 липня 2016 року в Україні запустили пілотний проект «Шлюб за добу», завдяки чому пари можуть не чекати місяць, а одружитися одразу через 24 години після подачі всіх потрібних документів.
Зазначають, що у Волинській області проект діє у Луцьку, Володимир-Волинську, Нововолинську та Ковелі.
За цей час у цих містах 1 211 пар зареєструвало шлюб, з них — 817 у 2018 році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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