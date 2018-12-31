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Розповіли, скільки пар на Волині побралося за добу в 2018 році

Розповіли, скільки пар на Волині побралося за добу в 2018 році
З часу запуску пілотного проекту «Шлюб за добу» послугою скористалося 1211 волинських пар.

Про це повідомили у Головному територіальному управління юстиції у Волинській області.

29 липня 2016 року в Україні запустили пілотний проект «Шлюб за добу», завдяки чому пари можуть не чекати місяць, а одружитися одразу через 24 години після подачі всіх потрібних документів.

Зазначають, що у Волинській області проект діє у Луцьку, Володимир-Волинську, Нововолинську та Ковелі.

За цей час у цих містах 1 211 пар зареєструвало шлюб, з них — 817 у 2018 році.

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Теги: шлюб за добу, Луцьк, Волинь
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