Розповіли, скільки пар на Волині побралося за добу в 2018 році

З часу запуску пілотного проекту «Шлюб за добу» послугою скористалося 1211 волинських пар.Про це повідомили у Головному територіальному управління юстиції у Волинській області.29 липня 2016 року в Україні запустили пілотний проект «Шлюб за добу», завдяки чому пари можуть не чекати місяць, а одружитися одразу через 24 години після подачі всіх потрібних документів.Зазначають, що у Волинській області проект діє у Луцьку, Володимир-Волинську, Нововолинську та Ковелі.За цей час у цих містах 1 211 пар зареєструвало шлюб, з них — 817 у 2018 році.