Лучан запрошують на концерт духовної музики
Сьогодні, 02:45
Напередодні свята в Кафедральному костелі Святих Апостолів Петра і Павла творитимуть музику Анастасія Янцур (сопрано) та Петро Сухоцький (орґан).
Про це написала начальниця управління туризму та промоції Катерина Теліпська на своїй сторінці у facebook.
Звучатимуть твори Йоганна Себастьяна Баха, Джуліо Каччіні, Вольфґанґа-Амадея Моцарта, Франца Шуберта, Каміля Сен-Санса, Теодора Дюбуа, Ріхардса Дюбра, Айварса Калейса, Антоніо де Кабезона, Фелікса Рончковського.
Концерт духовної музики “Аве Марія” відбудеться 5 січня.
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Про це написала начальниця управління туризму та промоції Катерина Теліпська на своїй сторінці у facebook.
Звучатимуть твори Йоганна Себастьяна Баха, Джуліо Каччіні, Вольфґанґа-Амадея Моцарта, Франца Шуберта, Каміля Сен-Санса, Теодора Дюбуа, Ріхардса Дюбра, Айварса Калейса, Антоніо де Кабезона, Фелікса Рончковського.
Концерт духовної музики “Аве Марія” відбудеться 5 січня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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