Лучан запрошують на концерт духовної музики

Анастасія Янцур (сопрано) та Петро Сухоцький (орґан).



Про це написала начальниця управління туризму та промоції Катерина Теліпська на своїй сторінці у



Звучатимуть твори Йоганна Себастьяна Баха, Джуліо Каччіні, Вольфґанґа-Амадея Моцарта, Франца Шуберта, Каміля Сен-Санса, Теодора Дюбуа, Ріхардса Дюбра, Айварса Калейса, Антоніо де Кабезона, Фелікса Рончковського.



Концерт духовної музики “Аве Марія” відбудеться 5 січня.

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