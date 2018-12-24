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Лучан запрошують на концерт духовної музики

Лучан запрошують на концерт духовної музики
Напередодні свята в Кафедральному костелі Святих Апостолів Петра і Павла творитимуть музику Анастасія Янцур (сопрано) та Петро Сухоцький (орґан).

Про це написала начальниця управління туризму та промоції Катерина Теліпська на своїй сторінці у facebook.

Звучатимуть твори Йоганна Себастьяна Баха, Джуліо Каччіні, Вольфґанґа-Амадея Моцарта, Франца Шуберта, Каміля Сен-Санса, Теодора Дюбуа, Ріхардса Дюбра, Айварса Калейса, Антоніо де Кабезона, Фелікса Рончковського.

Концерт духовної музики “Аве Марія” відбудеться 5 січня.

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Теги: костел, концерт
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