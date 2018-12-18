Повідомили, чому не їздитиме рейковий автобус з Ківерець до Львова
Сьогодні, 10:41
У зв’язку з ремонтом рейкового автобуса тимчасово не курсуватиме поїзд сполученням Львів–Ківерці–Львів.
Про це йдеться на сайті Львівської залізниці.
"У зв’язку з необхідністю проведення планового ремонту рейкового автобуса 620М-003 з 6 січня 2019 року буде призупинено курсування поїзда №811/812 сполученням Львів–Ківерці–Львів", - йдеться у повідомлені.
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Про це йдеться на сайті Львівської залізниці.
"У зв’язку з необхідністю проведення планового ремонту рейкового автобуса 620М-003 з 6 січня 2019 року буде призупинено курсування поїзда №811/812 сполученням Львів–Ківерці–Львів", - йдеться у повідомлені.
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