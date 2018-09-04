На Волині викрили склад з нелегальними ліками, цигарками й алкоголем

У Ковелі з нелегального обігу вилучили лікарські засоби та цигарки.В рамках операції «Акциз-2019» в м. Ковель Волинської області співробітники податкової міліції в ході спільних заходів з працівниками Ковельського ВП ГУНП у Волинській області вилучили з незаконного обігу партію фармацевтичних препаратів, тютюнові вироби та горілчаний фальсифікат, - повідомили у прес-службі оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області.Власне в рамках кримінального провадження, зареєстрованого за матеріалами оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області, правоохоронці провели обшук у місці зберігання товарів та огляд підакцизної продукції і ліків.Як з’ясувалося, лікарські засоби виробництва Республіки Білорусь ввезли до України без належної реєстрації та сплати митних платежів. Вилучений сурогатний алкоголь, спирт та тютюнові вироби теж перебували в обігу незаконно.В результаті, правоохоронці вилучили ліки 18 найменувань орієнтовною вартістю 40 тисяч гривень, майже 7 тисяч пачок цигарок без марок акцизного податку встановленого зразка орієнтовною вартістю 280 тисяч гривень, 20 літрів спирту та 66,5 літрів фальсифікованої готової горілчаної продукції орієнтовною вартістю 26 тисяч гривень.Нелегальний обіг, постачання та збут вилучених товарів обліковувався у чорнових записах, що разом з банківськими картками та товаротранспортними документами теж вилучили.Загальна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей – майже 350 тисяч гривень."Наразі вирішується питання про призначення експертиз. Триває слідство", - йдеться у повідомленні.