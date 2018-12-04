Волиняни боргують за газ понад 430 мільйонів гривень, – статистика

У січні–листопаді 2018р. населення області сплатило за житло та комунальні послуги 1244,6 млн.грн (87,4% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії – 695,0 млн.грн.Про це повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.На кінець листопада 2018р. волиняни заборгували 438,4 млн.грн за постачання природного газу, 65,0 млн.грн – за централізоване опалення та постачання гарячої води, 26,7 млн.грн – за централізоване постачання холодної води та водовідведення, 24,3 млн.грн – за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 6,9 млн.грн – за вивезення побутових відходів, 78,4 млн.грн – за постачання електричної енергії.Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням постачання електричної енергії (із розрахунку 150 кВт·год), на одного власника особового рахунку у листопаді 2018р. становили 1349,6 грн.