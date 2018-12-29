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Лучан кличуть відвідати «Світ Юрського періоду» у Play Hall*

Лучан кличуть відвідати «Світ Юрського періоду» у Play Hall*
Давно мріяв потрапити в «Світ Юрського періоду», та не знав як це зробити?

Тоді мерщій в РЦ «Промінь» в зону ігрових автоматів Play Hall, адже там розташований найбільший автомат, який користується шаленою популярністю серед відвідувачів - це «Jurassic Park».

Зміни свою буденність потрапивши у інший світ, де панує атмосфера джунглів які заполонили динозаври, та спробуй змагатися з ними, і відчуй усе те, що переживали головні герої фільму: як шалені звірі женуться за тобою а в тебе є лічені секунди для того аби втекти, або ж відважно позмагатися з ними!

Чи зможеш ти їх перемогти? – Дізнаєшся тоді, коли зіграєш в «Jurassic Park».

Ми завжди тебе чекатимемо за адресою: прос. Президента Грушевського, 2


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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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