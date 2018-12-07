Українців попередили про зміни при оформленні субсидії
Сьогодні, 19:10
В Україні оновили форми заяви та декларації для призначення субсидії.
Тепер у заяві передбачена можливість отримання житлової субсидії на відшкодування витрат за установку, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води і теплової енергії, пише gazeta.ua з посиланням на "Юрлігу".
Також субсидію можна буде оформити на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
За новими правилами, у декларації вказуватимуть дані про суми аліментів, сплачених особами, що входять до складу домогосподарства. Також членами їхньої сім'ї, незалежно від реєстрації місця фактичного проживання, за умови підтвердження сплати.
У примітках до даних про членів сім'ї зазначатимуть інформацію про надання такими особами соціальних послуг. Йдеться про перебування осіб у місцях позбавлення волі, тривалу хворобу та наявність алко- або наркозалежності.
У Мінсоцполітики наголосили, що таким чином заяву та декларацію на призначення субсидії привели у відповідність до норм чинного законодавства.
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Тепер у заяві передбачена можливість отримання житлової субсидії на відшкодування витрат за установку, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води і теплової енергії, пише gazeta.ua з посиланням на "Юрлігу".
Також субсидію можна буде оформити на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
За новими правилами, у декларації вказуватимуть дані про суми аліментів, сплачених особами, що входять до складу домогосподарства. Також членами їхньої сім'ї, незалежно від реєстрації місця фактичного проживання, за умови підтвердження сплати.
У примітках до даних про членів сім'ї зазначатимуть інформацію про надання такими особами соціальних послуг. Йдеться про перебування осіб у місцях позбавлення волі, тривалу хворобу та наявність алко- або наркозалежності.
У Мінсоцполітики наголосили, що таким чином заяву та декларацію на призначення субсидії привели у відповідність до норм чинного законодавства.
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Коментарі 1
всі ці субсидії - грубе порушення кількох статей Конституції України
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