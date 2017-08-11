Повідомили, який рівень радіації у містах Волині





Так, дозиметричний контроль за навколишнім середовищем є найважливішою умовою дотримання радіаційного захисту населення. Тому працівниками лабораторії електромагнітних полів та інших фізичних факторів та відокремлених структурних підрозділів ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» щоденно проводяться вимірювання потужності експозиційної дози на контрольних майданчиках населених пунктів.



За результатами проведених вимірювань середні показники потужності експозиційної дози в грудні становили:



м. Луцьк — 12 мкР/год



м. Горохів — 12 мкР/год



м. Камінь-Каширський — 11 мкР/год



м. Ківерці — 11 мкР/год



м. Ковель — 13 мкР/год



смт. Любешів — 12 мкР/год



смт. Маневичі — 12 мкР/год



м. Нововолинськ — 12 мкР/год





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Оприлюднили результати дослідження гамма-фону у волинських містах. Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.Так, дозиметричний контроль за навколишнім середовищем є найважливішою умовою дотримання радіаційного захисту населення. Тому працівниками лабораторії електромагнітних полів та інших фізичних факторів та відокремлених структурних підрозділів ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» щоденно проводяться вимірювання потужності експозиційної дози на контрольних майданчиках населених пунктів.За результатами проведених вимірювань середні показники потужності експозиційної дози в грудні становили:м. Луцьк — 12 мкР/годм. Горохів — 12 мкР/годм. Камінь-Каширський — 11 мкР/годм. Ківерці — 11 мкР/годм. Ковель — 13 мкР/годсмт. Любешів — 12 мкР/годсмт. Маневичі — 12 мкР/годм. Нововолинськ — 12 мкР/год

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