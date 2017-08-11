Повідомили, який рівень радіації у містах Волині
Сьогодні, 21:14
Оприлюднили результати дослідження гамма-фону у волинських містах. Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Так, дозиметричний контроль за навколишнім середовищем є найважливішою умовою дотримання радіаційного захисту населення. Тому працівниками лабораторії електромагнітних полів та інших фізичних факторів та відокремлених структурних підрозділів ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» щоденно проводяться вимірювання потужності експозиційної дози на контрольних майданчиках населених пунктів.
За результатами проведених вимірювань середні показники потужності експозиційної дози в грудні становили:
м. Луцьк — 12 мкР/год
м. Горохів — 12 мкР/год
м. Камінь-Каширський — 11 мкР/год
м. Ківерці — 11 мкР/год
м. Ковель — 13 мкР/год
смт. Любешів — 12 мкР/год
смт. Маневичі — 12 мкР/год
м. Нововолинськ — 12 мкР/год
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Так, дозиметричний контроль за навколишнім середовищем є найважливішою умовою дотримання радіаційного захисту населення. Тому працівниками лабораторії електромагнітних полів та інших фізичних факторів та відокремлених структурних підрозділів ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» щоденно проводяться вимірювання потужності експозиційної дози на контрольних майданчиках населених пунктів.
За результатами проведених вимірювань середні показники потужності експозиційної дози в грудні становили:
м. Луцьк — 12 мкР/год
м. Горохів — 12 мкР/год
м. Камінь-Каширський — 11 мкР/год
м. Ківерці — 11 мкР/год
м. Ковель — 13 мкР/год
смт. Любешів — 12 мкР/год
смт. Маневичі — 12 мкР/год
м. Нововолинськ — 12 мкР/год
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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