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Мороз та сніг: прогноз погоди в Луцьку та Волинській області на 6-9 січня

Мороз та сніг: прогноз погоди в Луцьку та Волинській області на 6-9 січня
У Луцьку та Волинській області у найближчі дні протримається морозна погода.

В неділю, 6 січня, сніжитиме, а в понеділок опадів не прогнозують, - йдеться на сайті Волинського обласного центру з гідрометеорології.

6 січня
Луцьк Хмарно. Сніг. Хуртовина На дорогах ожеледиця. Видимість 1-3 км. Вітер північний, 7-12 м/с. пориви 15-20 м/с Температура вночі 6-8º морозу, вдень 4-6º морозу.

Область Хмарно. Сніг.Хуртовина На дорогах ожеледиця. Місцями снігові замети, Видимість 1-3 км. Вітер північний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень 4-9º морозу.

7 січня Хмарно. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 5-10º морозу.

8 січня Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13º морозу, вдень 4-9º морозу.

Консультативний прогноз:

9 січня Хмарно.Сніг, Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13º морозу, вдень 5-10º морозу.

10 січня Хмарно.Невеликий сніг. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10º морозу, вдень 2-7º морозу.
Мороз та сніг: прогноз погоди в Луцьку та Волинській області на 6-9 січня

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Теги: погода, прогноз, хуртовини, мороз
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