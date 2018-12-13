Мороз та сніг: прогноз погоди в Луцьку та Волинській області на 6-9 січня





В неділю, 6 січня, сніжитиме, а в понеділок опадів не прогнозують, - йдеться на



6 січня

Луцьк Хмарно. Сніг. Хуртовина На дорогах ожеледиця. Видимість 1-3 км. Вітер північний, 7-12 м/с. пориви 15-20 м/с Температура вночі 6-8º морозу, вдень 4-6º морозу.



Область Хмарно. Сніг.Хуртовина На дорогах ожеледиця. Місцями снігові замети, Видимість 1-3 км. Вітер північний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень 4-9º морозу.



7 січня Хмарно. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 5-10º морозу.



8 січня Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13º морозу, вдень 4-9º морозу.



Консультативний прогноз:



9 січня Хмарно.Сніг, Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13º морозу, вдень 5-10º морозу.



10 січня Хмарно.Невеликий сніг. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10º морозу, вдень 2-7º морозу.



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