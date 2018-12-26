В колі військової родини: показали, як у Луцьку Різдво святкують нацгвардійці. ФОТО





Не стали винятком і гвардійці Луцького батальйону, - йдеться на сторінці Віськової частини 1141 Нацгвардії України м.Луцьк у



"У цей святковий день для військовослужбовців строкової служби командування частини організувало святкову вечерю.



Зі спільної молитви разом з військовим капеланом, отцем Сергієм розпочалася святкова вечеря в солдатській їдальні частини.



Також військовий священик зачитав привітання Високопреосвященнішого митрополита Михаїла Луцького та Волинського Православної Церкви України.



Та перш ніж скуштувати 12 традиційних страв, які з любов’ю до військовослужбовців приготували кухарі солдатської їдальні, на присутніх чекав різдвяний сюрприз.



Військовий оркестр частини підготував та виконав традиційні українські колядки, такі як: «Добрий вечір, Тобі…», «Нова радість стала», «Славимо Різдво», «Коляд, коляд, колядниця» та багато інших. Музичний подарунок став несподіванкою та подарував присутнім море позитивних емоцій.



Під час вечері в солдатській їдальні панувала домашня атмосфера.



Всі присутні надовго запам’ятають цю Святу вечерю, оскільки вперше зустрічають Різдво Христове в колі військової родини", - йдеться в дописі.



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