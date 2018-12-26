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В колі військової родини: показали, як у Луцьку Різдво святкують нацгвардійці. ФОТО

В колі військової родини: показали, як у Луцьку Різдво святкують нацгвардійці. ФОТО
У вечір 6 січня, з появою першої зірки на небі, збирається вся родина, щоб разом, за Святою вечерею, зустріти народження Ісуса, Сина Божого.

Не стали винятком і гвардійці Луцького батальйону, - йдеться на сторінці Віськової частини 1141 Нацгвардії України м.Луцьк у facebook.

"У цей святковий день для військовослужбовців строкової служби командування частини організувало святкову вечерю.

Зі спільної молитви разом з військовим капеланом, отцем Сергієм розпочалася святкова вечеря в солдатській їдальні частини.

Також військовий священик зачитав привітання Високопреосвященнішого митрополита Михаїла Луцького та Волинського Православної Церкви України.

Та перш ніж скуштувати 12 традиційних страв, які з любов’ю до військовослужбовців приготували кухарі солдатської їдальні, на присутніх чекав різдвяний сюрприз.

Військовий оркестр частини підготував та виконав традиційні українські колядки, такі як: «Добрий вечір, Тобі…», «Нова радість стала», «Славимо Різдво», «Коляд, коляд, колядниця» та багато інших. Музичний подарунок став несподіванкою та подарував присутнім море позитивних емоцій.

Під час вечері в солдатській їдальні панувала домашня атмосфера.

Всі присутні надовго запам’ятають цю Святу вечерю, оскільки вперше зустрічають Різдво Христове в колі військової родини", - йдеться в дописі.

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Теги: Різдво, вечеря, військова частина, Національна гвардія
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