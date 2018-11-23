Нардеп порівняв лікарню на Волині зі швейцарською клінікою

Депутат, лідер фракції «Об'єднання «Самопоміч» в парламентівисоко оцінив діяльність Ковельської центральної райлікарні.Про це повідомляють на сторінці волинського осередку політичної сили у Facebook.Зазначають, що Олег Березюк неодноразово наголошував, що саме у невеличкому місті Ковель успішно працює сучасна лікарня, бо загалом в Україні заклади охорони здоров’я перебувають у жахливому стані. А головний лікарособисто його вражає глибиною знань, сміливістю та наполегливістю.Нардеп навіть порівняв ковельський медзаклад зі швейцарською клінікою за якістю надання послуг.Олег Березюк у супроводі міського головипройшовся відділеннями лікарні, ознайомився з новаціями, які були впроваджені протягом останніх років та оглянув апаратуру, що була придбана за кошти міста, спонсорів та Світового банку.Медики розповіли депутату, що у нещодавно відкритому відділенні ангіографії вже встигли провести хворим 13 коронарних стентувань. Офтальмологи протягом року провели більше півтисячі операцій із заміни кришталиків ока. Для реабілітації пацієнтів закупили нові сучасні тренажери.Завдяки злагодженій співпраці місцевої влади та керівництва лікарні поступово вдалося відремонтувати хірургічне, отоларингологічне, інфекційне, кардіологічне, терапевтичне, приймальне відділення та біохімічну лабораторію. А загалом у 2018 році з міського бюджету на розвиток медичних закладів Ковеля виділили 13,6 мільйона гривень.Лікарі цікавилися у депутата про подальший процес реформування української галузі охорони здоров’я, зокрема, про долю закону щодо трансплантології, реформи у вторинній ланці медицини.Поговорили і про політичну та економічну ситуацію в країні. На завершення Олег Березюк сказав, що був би радий кілька днів попрацювати в Ковельській районній лікарні, на що отримав згоду головного лікаря.