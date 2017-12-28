Волинян кличуть урочисто зустріти бійців 14-ої бригади, які повернуться зі Сходу
Сьогодні, 09:51
У Володимирі-Волинському 10 січня о 9.00 год. на Площі героїв відбудеться урочиста зустріч з бійцями 14-ої ОМБР з нагоди їх прибуття на чергову ротацію із зони Операції об’єднаних сил.
Про це йдеться на сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка у facebook.
"Запрошую усіх прийти на зустріч з Героями, які понад 8 місяців перебували в зоні ООС, захищаючи країну від російських окупантів", - йдеться у повідомлені.
Зазначається, що підрозділи бригади показали свою незламність, бойову міць, мужність в районі Мар’їнки, Красногорівки, Дебальцевого, Горлівки, Маріуполя, Зайцевого, Новгородського, Станиці Луганської, Щастя, Старого Айдару, Попасної.
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Про це йдеться на сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка у facebook.
"Запрошую усіх прийти на зустріч з Героями, які понад 8 місяців перебували в зоні ООС, захищаючи країну від російських окупантів", - йдеться у повідомлені.
Зазначається, що підрозділи бригади показали свою незламність, бойову міць, мужність в районі Мар’їнки, Красногорівки, Дебальцевого, Горлівки, Маріуполя, Зайцевого, Новгородського, Станиці Луганської, Щастя, Старого Айдару, Попасної.
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