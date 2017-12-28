Волинян кличуть урочисто зустріти бійців 14-ої бригади, які повернуться зі Сходу





Про це йдеться на сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка у facebook.



"Запрошую усіх прийти на зустріч з Героями, які понад 8 місяців перебували в зоні ООС, захищаючи країну від російських окупантів", - йдеться у повідомлені.



Зазначається, що підрозділи бригади показали свою незламність, бойову міць, мужність в районі Мар’їнки, Красногорівки, Дебальцевого, Горлівки, Маріуполя, Зайцевого, Новгородського, Станиці Луганської, Щастя, Старого Айдару, Попасної.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському 10 січня о 9.00 год. на Площі героїв відбудеться урочиста зустріч з бійцями 14-ої ОМБР з нагоди їх прибуття на чергову ротацію із зони Операції об’єднаних сил.Про це йдеться на сторінці голови Волинської ОДАу facebook."Запрошую усіх прийти на зустріч з Героями, які понад 8 місяців перебували в зоні ООС, захищаючи країну від російських окупантів", - йдеться у повідомлені.Зазначається, що підрозділи бригади показали свою незламність, бойову міць, мужність в районі Мар’їнки, Красногорівки, Дебальцевого, Горлівки, Маріуполя, Зайцевого, Новгородського, Станиці Луганської, Щастя, Старого Айдару, Попасної.

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