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Волинян кличуть урочисто зустріти бійців 14-ої бригади, які повернуться зі Сходу

Волинян кличуть урочисто зустріти бійців 14-ої бригади, які повернуться зі Сходу
У Володимирі-Волинському 10 січня о 9.00 год. на Площі героїв відбудеться урочиста зустріч з бійцями 14-ої ОМБР з нагоди їх прибуття на чергову ротацію із зони Операції об’єднаних сил.

Про це йдеться на сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка у facebook.

"Запрошую усіх прийти на зустріч з Героями, які понад 8 місяців перебували в зоні ООС, захищаючи країну від російських окупантів", - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що підрозділи бригади показали свою незламність, бойову міць, мужність в районі Мар’їнки, Красногорівки, Дебальцевого, Горлівки, Маріуполя, Зайцевого, Новгородського, Станиці Луганської, Щастя, Старого Айдару, Попасної.




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Теги: бійці, зустріч, 14 бригада
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