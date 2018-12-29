У «Промені» влаштували дитячі розваги до Різдва*
Сьогодні, 11:20
7 січня о 17:00 в холі РЦ «Промінь» відбулася святкова розважальна програма для дітей до Різдва.
Тут дітки могли зробити різдвяну листівку, сніжинку з полімерної глини та глітерне тату.
Анімаційну програму провели казкові герої світлячки від ДРК «Смугастий носоріг». Танцювали, колядували, гралися та отримували подарунки.
Ті, хто хотів ще більше відчути новорічну атмосферу, фотографувалися з Сантою та отримували від ельфа солодощі.
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Тут дітки могли зробити різдвяну листівку, сніжинку з полімерної глини та глітерне тату.
Анімаційну програму провели казкові герої світлячки від ДРК «Смугастий носоріг». Танцювали, колядували, гралися та отримували подарунки.
Ті, хто хотів ще більше відчути новорічну атмосферу, фотографувалися з Сантою та отримували від ельфа солодощі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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