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У «Промені» влаштували дитячі розваги до Різдва*

У «Промені» влаштували дитячі розваги до Різдва*
7 січня о 17:00 в холі РЦ «Промінь» відбулася святкова розважальна програма для дітей до Різдва.

Тут дітки могли зробити різдвяну листівку, сніжинку з полімерної глини та глітерне тату.

Анімаційну програму провели казкові герої світлячки від ДРК «Смугастий носоріг». Танцювали, колядували, гралися та отримували подарунки.

Ті, хто хотів ще більше відчути новорічну атмосферу, фотографувалися з Сантою та отримували від ельфа солодощі.

У «Промені» влаштували дитячі розваги до Різдва*
У «Промені» влаштували дитячі розваги до Різдва*
У «Промені» влаштували дитячі розваги до Різдва*
У «Промені» влаштували дитячі розваги до Різдва*
У «Промені» влаштували дитячі розваги до Різдва*
У «Промені» влаштували дитячі розваги до Різдва*


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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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