У «Промені» влаштували дитячі розваги до Різдва*





Тут дітки могли зробити різдвяну листівку, сніжинку з полімерної глини та глітерне тату.



Анімаційну програму провели казкові герої світлячки від ДРК «Смугастий носоріг». Танцювали, колядували, гралися та отримували подарунки.



Ті, хто хотів ще більше відчути новорічну атмосферу, фотографувалися з Сантою та отримували від ельфа солодощі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 7 січня о 17:00 в холі РЦ «Промінь» відбулася святкова розважальна програма для дітей до Різдва.Тут дітки могли зробити різдвяну листівку, сніжинку з полімерної глини та глітерне тату.Анімаційну програму провели казкові герої світлячки від ДРК «Смугастий носоріг». Танцювали, колядували, гралися та отримували подарунки.Ті, хто хотів ще більше відчути новорічну атмосферу, фотографувалися з Сантою та отримували від ельфа солодощі.

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