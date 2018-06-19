Руді і волохаті: як чоловік розводить рідкісну породу свиней на Волині





Про це пише газета



Господар Віталій Леонович показує засіки, де вільно гуляють мангалиці — ​свині угорської породи.



"Тваринам із густою вовною не страшні сніг та морози. Збившись тісно в купу, вони можуть ночувати просто надворі. Хоча заради об’єктивності мушу сказати, що в кожній засіці облаштовано навіс, де паці можуть сховатися від опадів або від палючого сонця влітку. В окремому загоні — ​невеликий куцик. Він тут недавно, а тому його ще не пускають до решти, аби тварина освоїлася", - розповідає чоловік.



"Цього року привіз з Угорщини ще одного чистокровного кнура. ​Таких навіть на Закарпатті немає. Роблю ставку саме на породистих свиней. Бо звичайних мангалиць чимало, а от тварин із родоводом мало хто вирощує. А на такі є попит. Хочу збільшити кількість рудуватих. Таких мангалиць зосталося найменше, і вони найрідкісніші", - мовить Віталій Борисович.



Господар розповідає, що покупці за його живністю приїжджають із Київщини, Житомирщини і ще з багатьох місць («Тих, хто брав по одному чи по двоє поросят, я й не рахую», — ​зізнається хазяїн). Та й волиняни дедалі більше цікавляться свиньми, м’ясо яких не містить холестерину, а отже, його рекомендують для споживання людям, котрі мають певні проблеми зі здоров’ям.



Віталій Леонович тримає на обійсті не лише волохатих паців. Серед них гордо проходжується угорська окостова свиня, яка росте без хвоста, але з крутими стегнами. А ще кілька гібридів.



"Схрестив породу дюрок із мангалицею. Перша дає більший вихід м’яса, а друга додає смаку. Цих свиней розвів для себе. ​Коли засніжило, то вони почали бігати і гратися. Нині вже призвичаїлися", — ​пояснює чоловік.



Коли зайти у хлів, то можна побачити поросят, які збились у купі: руді, сірі і чорненькі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У господарстві на околиці села Охотники Турійського району чоловік розводить чистокровних мангалиць, яких на теренах області більше немає.Про це пише газета Волинь-нова Господарпоказує засіки, де вільно гуляють мангалиці — ​свині угорської породи."Тваринам із густою вовною не страшні сніг та морози. Збившись тісно в купу, вони можуть ночувати просто надворі. Хоча заради об’єктивності мушу сказати, що в кожній засіці облаштовано навіс, де паці можуть сховатися від опадів або від палючого сонця влітку. В окремому загоні — ​невеликий куцик. Він тут недавно, а тому його ще не пускають до решти, аби тварина освоїлася", - розповідає чоловік."Цього року привіз з Угорщини ще одного чистокровного кнура. ​Таких навіть на Закарпатті немає. Роблю ставку саме на породистих свиней. Бо звичайних мангалиць чимало, а от тварин із родоводом мало хто вирощує. А на такі є попит. Хочу збільшити кількість рудуватих. Таких мангалиць зосталося найменше, і вони найрідкісніші", - мовить Віталій Борисович.Господар розповідає, що покупці за його живністю приїжджають із Київщини, Житомирщини і ще з багатьох місць («Тих, хто брав по одному чи по двоє поросят, я й не рахую», — ​зізнається хазяїн). Та й волиняни дедалі більше цікавляться свиньми, м’ясо яких не містить холестерину, а отже, його рекомендують для споживання людям, котрі мають певні проблеми зі здоров’ям.Віталій Леонович тримає на обійсті не лише волохатих паців. Серед них гордо проходжується угорська окостова свиня, яка росте без хвоста, але з крутими стегнами. А ще кілька гібридів."Схрестив породу дюрок із мангалицею. Перша дає більший вихід м’яса, а друга додає смаку. Цих свиней розвів для себе. ​Коли засніжило, то вони почали бігати і гратися. Нині вже призвичаїлися", — ​пояснює чоловік.Коли зайти у хлів, то можна побачити поросят, які збились у купі: руді, сірі і чорненькі.

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