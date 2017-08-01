У пологовому будинку на Волині відкрили оновлений операційний блок. ФОТО





Впродовж двох місяців тут тривали ремонтні роботи. На їх виконання було використано 350 тисяч гривень, з яких: 200 тисяч — кошти міського бюджету, 150 тисяч — власні кошти МТМО. Йдеться на



Головний лікар Олег Самчук каже, що уже давно ці зміни назріли.



“Операційна — це особливе місце кожного медичного закладу. За допомогою міської влади ми нарешті наші плани втілили в життя. До послуг лікарів тепер не тільки гарне приміщення, нові меблі, але й сучасне обладнання, світло”, - наголосив він.



За словами міського голови Олега Кіндера, 2019 - стане роком змін у пологовому будинку.



“Відкриття нової операційної — це лише початок. Дуже багато є задумів, які узгоджені з медиками. У бюджеті передбачені на це кошти. Зокрема, півтора мільйона гривень - на оновлення четвертого поверху (там розташовані - реанімаційне відділення, операційна акушерська, пологові зали ). Така ж сума виділяється на влаштування у приміщенні пологового будинку дитячої поліклініки, поліпшення умов у дитячій лікарні”, - повідомив Олег Олексійович.



Кілька років тому міська влада визначила одним із пріоритетних напрямків роботи - створення належних умов у лікувальних закладах. З тих пір капітально відремонтували хірургічне, отоларингологічне, інфекційне, кардіологічне, терапевтичне, приймальне відділення та біохімічну лабораторію центральної лікарні.



На переконання Олега Олексійовича, такого вагомого результату досягнуто завдяки хорошій організації праці, злагодженим діям усіх, хто працює у цій сфері. Він подякував головному лікарю та колективу МТМО за зроблене.



“Все це тільки додає бажання і далі допомагати медикам, підтримувати всі хороші починання”, - резюмував очільник міста. Головний лікар пологового будинку Світлана Гаврилюк запевнила, вони налаштовані, що впродовж цього і наступних років справ у них додасться.



“Одразу перепрошую і в медичного персоналу, і в пацієнтів за тимчасові незручності. Адже доведеться комусь потіснитись, працювати не у звичних для себе умовах, поки триватимуть ремонтні роботи. Але, коли ми сьогодні бачимо оновлену операційну, то уже з нетерпінням чекаємо цих змін, які є необхідністю і вимогою часу”, - зауважила Світлана Володимирівна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 8 січня, відбулось відкриття оновленого операційного блоку в пологовому будинку Ковельського МТМО.Впродовж двох місяців тут тривали ремонтні роботи. На їх виконання було використано 350 тисяч гривень, з яких: 200 тисяч — кошти міського бюджету, 150 тисяч — власні кошти МТМО. Йдеться на сайті Ковельської міської ради.Головний лікаркаже, що уже давно ці зміни назріли.“Операційна — це особливе місце кожного медичного закладу. За допомогою міської влади ми нарешті наші плани втілили в життя. До послуг лікарів тепер не тільки гарне приміщення, нові меблі, але й сучасне обладнання, світло”, - наголосив він.За словами міського голови, 2019 - стане роком змін у пологовому будинку.“Відкриття нової операційної — це лише початок. Дуже багато є задумів, які узгоджені з медиками. У бюджеті передбачені на це кошти. Зокрема, півтора мільйона гривень - на оновлення четвертого поверху (там розташовані - реанімаційне відділення, операційна акушерська, пологові зали ). Така ж сума виділяється на влаштування у приміщенні пологового будинку дитячої поліклініки, поліпшення умов у дитячій лікарні”, - повідомив Олег Олексійович.Кілька років тому міська влада визначила одним із пріоритетних напрямків роботи - створення належних умов у лікувальних закладах. З тих пір капітально відремонтували хірургічне, отоларингологічне, інфекційне, кардіологічне, терапевтичне, приймальне відділення та біохімічну лабораторію центральної лікарні.На переконання Олега Олексійовича, такого вагомого результату досягнуто завдяки хорошій організації праці, злагодженим діям усіх, хто працює у цій сфері. Він подякував головному лікарю та колективу МТМО за зроблене.“Все це тільки додає бажання і далі допомагати медикам, підтримувати всі хороші починання”, - резюмував очільник міста. Головний лікар пологового будинкузапевнила, вони налаштовані, що впродовж цього і наступних років справ у них додасться.“Одразу перепрошую і в медичного персоналу, і в пацієнтів за тимчасові незручності. Адже доведеться комусь потіснитись, працювати не у звичних для себе умовах, поки триватимуть ремонтні роботи. Але, коли ми сьогодні бачимо оновлену операційну, то уже з нетерпінням чекаємо цих змін, які є необхідністю і вимогою часу”, - зауважила Світлана Володимирівна.

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