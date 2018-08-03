Маленькі лучани отримали різдвяні подарунки від діток Німеччини. ФОТО





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Благодійна акція «З Різдвом у серці» була організована управлінням соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради у співпраці із благодійним фондом «Дитяча місія. Україна». Загалом сюди було запрошено близько 200 сімей.



Також на захід завітали заступник міського голови Костянтин Петрочук і начальник управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ліна Галан.



Дійство розпочалося із святкової різдвяної вистави та проповіді.

Також привітала усіх з Різдвом і Ліна Галан. Вона розповіла, що частину подарунків передали діти з Німеччини, які склали у пакунки найбільш необхідні речі. Дарунки було розподілено за віком та статтю. Для батьків сімей також було передбачено вручення продуктових наборів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 8 січня, у християнській церкві «Царство Боже» відбулось вручення різдвяних подарунків дітям із сімей, які опинились у скрутних життєвих обставинах, сімей внутрішньо переміщених осіб, а також дітям з особливими потребами.Повідомляє сайт Луцької міської ради.Благодійна акція «З Різдвом у серці» була організована управлінням соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради у співпраці із благодійним фондом «Дитяча місія. Україна». Загалом сюди було запрошено близько 200 сімей.Також на захід завітали заступник міського головиі начальник управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молодіДійство розпочалося із святкової різдвяної вистави та проповіді.Також привітала усіх з Різдвом і Ліна Галан. Вона розповіла, що частину подарунків передали діти з Німеччини, які склали у пакунки найбільш необхідні речі. Дарунки було розподілено за віком та статтю. Для батьків сімей також було передбачено вручення продуктових наборів.

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