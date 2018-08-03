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Маленькі лучани отримали різдвяні подарунки від діток Німеччини. ФОТО

Маленькі лучани отримали різдвяні подарунки від діток Німеччини. ФОТО
У вівторок, 8 січня, у християнській церкві «Царство Боже» відбулось вручення різдвяних подарунків дітям із сімей, які опинились у скрутних життєвих обставинах, сімей внутрішньо переміщених осіб, а також дітям з особливими потребами.

Повідомляє сайт Луцької міської ради.

Благодійна акція «З Різдвом у серці» була організована управлінням соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради у співпраці із благодійним фондом «Дитяча місія. Україна». Загалом сюди було запрошено близько 200 сімей.

Також на захід завітали заступник міського голови Костянтин Петрочук і начальник управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ліна Галан.

Дійство розпочалося із святкової різдвяної вистави та проповіді.
Також привітала усіх з Різдвом і Ліна Галан. Вона розповіла, що частину подарунків передали діти з Німеччини, які склали у пакунки найбільш необхідні речі. Дарунки було розподілено за віком та статтю. Для батьків сімей також було передбачено вручення продуктових наборів.

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Теги: діти, подарунки, церква
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