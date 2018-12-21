Святкові знижки в ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 15:13
Ось і настав Новий Рік, та свята продовжуються, а разом з тим приємні пропозиції та сюрпризи.
З нагоди Новорічних свят у ТРЦ «ПортCity» мегазнижки та пропозиції.
Одяг, взуття, аксесуари, побутова техніка… все і навіть більше за дуже вигідними цінами.
1 поверх:
House до -70%
Intertop до -50%
Medicine -20% на все
К.Маркет до -50%
LTB до -50%
Tom Tailor до -50%
Pako Lorente до -70%
Columbia до -50%
Olko до -50%
Goldi до -70%
Naf Naf до -50%
Arber до -50%
Pierre Cardin до -50%
Marco Corvari до -30%
A.Tan до -50%
Tally Weijl до -50%
МаксСтеп до -50%
Pink до -70%
Colin`s до -50%
Mohito до -50%
Reserved до -50%
2 поверх:
Cropp до -50%
MegaSport до -40%
Фокстрот до -50%
Comfy до -50%
ЛігаСпорт до -50%
SportCenter до -50%
Calzado до -50%
Lamark -20%
Estro до -50%
W.E. -30%
Sinsay до -50%
CCC до -70%
SportLandia до -50%
3 поверх:
Alfonso kids до -20%
Жу-жу до -50%
Bembi до -30%
Isabel Gersia до -50%
Бон Вояж -10%
Буква -30%
DressCode -20%
Betty Barclay до -50%
Чудо Острів до -70%
Слідкуйте за наступними анонсами знижок від ТРЦ «ПортCity»! Святкуйте та заощаджуйте разом з нами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
З нагоди Новорічних свят у ТРЦ «ПортCity» мегазнижки та пропозиції.
Одяг, взуття, аксесуари, побутова техніка… все і навіть більше за дуже вигідними цінами.
1 поверх:
House до -70%
Intertop до -50%
Medicine -20% на все
К.Маркет до -50%
LTB до -50%
Tom Tailor до -50%
Pako Lorente до -70%
Columbia до -50%
Olko до -50%
Goldi до -70%
Naf Naf до -50%
Arber до -50%
Pierre Cardin до -50%
Marco Corvari до -30%
A.Tan до -50%
Tally Weijl до -50%
МаксСтеп до -50%
Pink до -70%
Colin`s до -50%
Mohito до -50%
Reserved до -50%
2 поверх:
Cropp до -50%
MegaSport до -40%
Фокстрот до -50%
Comfy до -50%
ЛігаСпорт до -50%
SportCenter до -50%
Calzado до -50%
Lamark -20%
Estro до -50%
W.E. -30%
Sinsay до -50%
CCC до -70%
SportLandia до -50%
3 поверх:
Alfonso kids до -20%
Жу-жу до -50%
Bembi до -30%
Isabel Gersia до -50%
Бон Вояж -10%
Буква -30%
DressCode -20%
Betty Barclay до -50%
Чудо Острів до -70%
Слідкуйте за наступними анонсами знижок від ТРЦ «ПортCity»! Святкуйте та заощаджуйте разом з нами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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