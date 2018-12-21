Святкові знижки в ТРЦ «ПортCity»*

Ось і настав Новий Рік, та свята продовжуються, а разом з тим приємні пропозиції та сюрпризи.З нагоди Новорічних свят у ТРЦ «ПортCity» мегазнижки та пропозиції.Одяг, взуття, аксесуари, побутова техніка… все і навіть більше за дуже вигідними цінами.House до -70%Intertop до -50%Medicine -20% на всеК.Маркет до -50%LTB до -50%Tom Tailor до -50%Pako Lorente до -70%Columbia до -50%Olko до -50%Goldi до -70%Naf Naf до -50%Arber до -50%Pierre Cardin до -50%Marco Corvari до -30%A.Tan до -50%Tally Weijl до -50%МаксСтеп до -50%Pink до -70%Colin`s до -50%Mohito до -50%Reserved до -50%Cropp до -50%MegaSport до -40%Фокстрот до -50%Comfy до -50%ЛігаСпорт до -50%SportCenter до -50%Calzado до -50%Lamark -20%Estro до -50%W.E. -30%Sinsay до -50%CCC до -70%SportLandia до -50%Alfonso kids до -20%Жу-жу до -50%Bembi до -30%Isabel Gersia до -50%Бон Вояж -10%Буква -30%DressCode -20%Betty Barclay до -50%Чудо Острів до -70%Слідкуйте за наступними анонсами знижок від ТРЦ «ПортCity»! Святкуйте та заощаджуйте разом з нами.